Bakan Güler, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı, bölgenin çok boyutlu risk ve tehditlerle karşı karşıya kaldığı bir dönemden geçildiğini belirten Güler, Türkiye'nin, güçlü ordusu, çok boyutlu diplomatik ilişkileri ve kararlı devlet iradesiyle barıştan, istikrardan ve adaletten yana tutumunu sürdürdüğünü bildirdi.

Güler, bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) de etkinliğini ve caydırıcılığını sahada ve masada ortaya koyarak vatanın birliği, bütünlüğü, geleceği ve güvenliği için üstlendiği tüm sorumlulukları başarıyla yerine getirdiğini, getirmeye de devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hudutlarımız, kahraman Mehmetçiğimizin fedakarlığı ve ileri teknolojiye dayalı kademeli emniyet sistemlerimiz ile dünya standartlarında korunmuş, sınır güvenliğinde elde edilen somut başarılar, milletimizin huzur içerisinde olmasını sağlamıştır. Mehmetçik, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'Hudut namustur!' anlayışıyla ve büyük bir hassasiyetle sınırlarımızı korumaya devam edecektir. Asil milletimizin huzur ve güvenliği için her türlü terör örgütü ile mücadelemiz sürerken birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, iç cephemizi tahkim etmek, evlatlarımızın geleceğini teminat altına almak için 'Terörsüz Türkiye' hedefine doğru da kararlı bir yürüyüş içindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen bu tarihi süreç devletimizin kardeşliğimizi pekiştirme, milletimizi güvenli ve müreffeh yarınlara ulaştırma iradesinin de en açık göstergesidir. Çok iyi biliyoruz ki şehit ve gazilerimizin kahramanlığı ve fedakarlığı ile kahraman personelimizin engin özverisi olmasaydı, terör bitme noktasına gelmeyecek ve bugünkü sürece ilişkin kararlılık ortaya çıkmayacaktı. Bu yüzden en büyük ilham kaynağımız olan şehit ve gazilerimizin bu destansı mücadeleleri hiçbir zaman unutulmayacaktır."

- "Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliği her koşulda savunulmuştur"

Terörle mücadelenin yanı sıra "Mavi ve Gök Vatan"daki hak ve menfaatlerin de tavizsiz bir şekilde korunduğunu, uluslararası hukuk temelinde barışçıl bir yaklaşım sürdürülürken milli çıkarlardan da asla taviz verilmediğini kaydeden Güler, "Milli davamız olan Kıbrıs'ta adil ve kalıcı çözüm vizyonumuz çerçevesinde, Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliği ve güvenliği her koşulda savunulmuştur. İki devletli çözüm temelinde Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını desteklemeyi, 'Garanti ve İttifak Antlaşmaları' doğrultusunda Ada'nın huzuru, güvenliği ve refahı için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz." ifadesine yer verdi.

Güler, Türkiye'nin, dünyanın birçok coğrafyasında etkinliğinin ve itibarının arttığı bir dönemde ordunun da uluslararası platformlarda icra ettiği faaliyetlerle küresel güvenlik ve istikrara önemli katkılarda bulunduğunu belirtti.

TSK'nın Balkanlar'dan Kafkasya'ya Orta Doğu'dan Afrika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada üstlendiği sorumluluklar ve elde ettiği başarıların büyük katkısıyla ülkenin, uluslararası güvenlik mimarisinin etkin ve vazgeçilmez üyelerinden biri haline geldiğine dikkati çeken Güler, şöyle devam etti:

"Bu süreçte NATO'daki sorumluluklarımız da hassasiyetle yerine getirilmiş, ülkemizin ittifak içindeki etkin ve belirleyici rolü, daha da güçlenmiştir. 2026 NATO Zirvesi'nin Ankara'da düzenlenecek olması, bu güvenin açık bir göstergesidir. Kahraman ordumuzun tüm görevlerini layıkıyla yerine getirmesi ve gücünü muhafaza edip daha da pekiştirmesi için milli ve uluslararası tatbikatlarımız ile eğitim faaliyetlerimiz de aralıksız ve başarıyla icra edilmiştir, edilmektedir. Savunma sanayimiz ise 'yerli, milli, modern ve tam bağımsız' vizyonumuz doğrultusunda büyük bir ivme kazanmış İHA ve SİHA'lardan hava savunma sistemlerine, savaş gemilerinden ALTAY ana muharebe tankına kadar pek çok stratejik proje sahaya yansımıştır. KAAN, HÜRJET ve KIZILELMA gibi platformlar, Türkiye'nin geleceğin harp ortamına yön veren ülkelerden biri olma kararlılığını ortaya koymuştur. Askeri fabrikalarımız ve tersanelerimiz güçlendirilmiş, milli uçak gemisi ve milli denizaltı hedefimiz doğrultusunda somut adımlar atılmıştır. Ulaştığımız bu seviyeyi başarının bir varış değil, yolculuk olduğunun bilinciyle daha da ileriye taşıma kararlılığımız tamdır."

- "Çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir"

Güler, Türkiye'nin köklü devlet geleneği, genç ve dinamik nüfusu, stratejik coğrafyası ve yerli-milli teknolojiyle desteklenen ordusuyla yalnızca bugünün tehditlerine değil, geleceğin belirsiz risk ortamına karşı da hazırlıklı bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Güçlü ordumuz, barışın sigortası, milletimizin ise en sağlam güvencesidir. Kahraman ordumuzun başarılarının temelinde de eğitimli, disiplinli ve yüksek vazife şuuru taşıyan personelimiz yer almaktadır. Bu anlayışla personelimizin eğitimi, özlük hakları ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımız da kararlılıkla sürdürülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık olarak daha büyük ve daha güçlü Türkiye hedefiyle ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Güler, ülkenin ve asil milletin bekası için üzerlerine düşen tüm görevleri üstün bir sorumluluk anlayışıyla yerine getirmeye devam edeceklerini dile getirdi.