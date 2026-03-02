Daireden verilen bilgiye göre, Çömlekçi Devlet Üretme Çiftliğinde takribi 6 aylık, kasaplık 21 adet erkek cinsiyette kuzu ve takribi 3 yaşında kasaplık keçi toplu olarak kapalı zarf teklif alma yöntemi ile satılacak. Taban fiyatı kuzular için 350TL/kg, keçiler için 220TL/kg olarak belirlendi.

Açıklamada, tekliflerin en geç 5 Mart saat 11.00’e kadar Çömlekçi Devlet Üretme Çiftliğinde bulunan teklif kutusuna atılabileceği kaydedildi ve şunlar belirtildi:

“Teklifler KDV’siz olarak verilecektir. İdare herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda değildir. Ödemeler peşin-nakit veya günlük yazılmış banka teminatlı çekle yapılacaktır. Kasaplık satışına sunulan hayvanlar ilgili çiftlikte görülebilir. Hayvanları alan şahıslar mevcut karantina önlemleri gereği hayvanları doğrudan kesim maksadıyla mezbahaya nakil yapacaklardır. Hayvanları alan şahıslar, ilgili hayvanların tümünü aynı gün içinde teslim alacaktır.”