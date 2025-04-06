Polisin açıklaması şöyle:

05.04.2025 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Girne’de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, ülke genelinde gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik Denetimleri kapsamında, Trafik Ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan A.G.(E-19) ve Y.A.P.(E-17)’nin kullanımlarındaki araçta yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 25 gram ağırlığında kokain türü ile 18 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır.

Akabinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, Karmi’de bir arazi içerisinde, A.G.’nin tasarrufunda satışa hazır 45 paket halinde yaklaşık 140 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde daha bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.