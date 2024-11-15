Polisten verilen bilgiye göre, Mustafa Emre BULUT (E-20) yönetimindeki UP 148 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Funda Garden önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yaya geçi üzerinde kuzey istikametinden güney istikametine doğru geçmekte olan yaya Adelia BAIRKENOVA’ya (K-15) çarptı.
Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan yaya Adelia BAIRKENOVA, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.
Soruşturma devam ediyor.