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Soruşturma devam ediyor.

Ülkede turist olarak bulunan 61 yaşındaki Roediger hayatını kaybetti

Ülkede turist olarak bulunan 61 yaşındaki Roediger hayatını kaybetti

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan yaya Adelia BAIRKENOVA, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Polisten verilen bilgiye göre, Mustafa Emre BULUT (E-20) yönetimindeki UP 148 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Funda Garden önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yaya geçi üzerinde kuzey istikametinden güney istikametine doğru geçmekte olan yaya Adelia BAIRKENOVA’ya (K-15) çarptı.

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