15.03.2023 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Lefkoşa’da, Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde, Mihriz TÜNCER (E-28) yönetimindeki PF 155 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Sultan Hatice CENGİZ (K-15)’e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Sultan Hatice CENGİZ, yapılan tedavisinin ardından çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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