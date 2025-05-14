Kazalarla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

13.05.2025 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde, Mehmet YAVAŞ (E-32) yönetimindeki KJ 711 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Hüseyin ERÇAĞIL (E-72)’a çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan yaya Hüseyin ERÇAĞIL, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde sağ kolunda kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından, Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

14.05.2025 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Gazimağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde, Mehmet SARİLER (E-19) yönetimindeki EK 325 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Hasan Debreli Motors önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan söz konusu işletmeye ait RE 459 plakalı aracın sağ yan kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle sola doğru savrulan RE 459 plakalı araç, solunda park halinde bulunan VD 489 aracın sağ yan kısmına ve VD 489 plakalı araç ise savrularak yine solunda park halinde bulunan UN 409 plakalı aracın sağ yan kısmına da çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

EK 325 plakalı araç sürücüsü Mehmet SARİLER, sigortasız araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

14.05.2025 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Girne’de Üniversite Yolu Caddesi üzerinde, Mehmet ŞANVERDİ (E-23) yönetimindeki LH 323 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 105 miligram alkollü içki tesiri altındaki yaya Aya ZAITOUNI (K-18)’ye çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Aya ZAITOUNI, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.