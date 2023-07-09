VANTİLATÖR KULLANIN

Klimaya göre daha enerji dostu olan vantilatör, doğru konumlandırıldığında serinlemenize yardımcı olacaktır. Ayrıca vantilatörün önüne koyacağınız buzlu su, soğuk hava oluşturmanıza yardım edecektir.

SERİN TUTAN GİYSİLER TERCİH EDİN

Serin tutan giysiler ya da pamuklu ürünler giymeniz, vücut ısınızı dengede tutmaya yardımcı olacaktır. Böylece terlemeyeceksiniz.

GÜNEŞİ ENGELLEYİN

Işık geçirmeyen karartma perdeleri, evinizin fazla ısınmasını da önlüyor. Bu tarz perdeleri kullanarak ısının pencereden girmesini engelleyebilirsiniz.

SU İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN

Özellikle sıcaklığın yüksek olduğu günlerde bol su tüketmek, vücut ısınızı dengede tutmaya yardım edecektir.

EVİN ALT KATINDA VAKİT GEÇİRİN

Dubleks evlerde sıcak hava yukarı doğru yükselir. Bu, üst katın alttan daha sıcak olmasına sebep olur. Bu nedenle gün içerisinde vaktinizi evin alt katında geçirmeyi tercih edin.

ÇORAPLARINIZI BUZLUĞA ATIN

Serinletici bir rahatlama için çoraplarınızı da soğutabilirsiniz. Ayaklarınızı serin tutarak vücudunuzun geri kalanının soğumasını sağlayabilirsiniz.