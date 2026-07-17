Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Dipkarpaz Kampı yapıldı. Kampın sonuç bildirgesi paylaşıldı.

YDP Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, yerel ve genel seçim aday adayları ile parti yöneticilerinin kampta bir araya geldiğini belirtti. Yılmaz, kampta ülke siyasi yapısı, seçim sistemi ve yaklaşan seçim sürecine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunulduğunu aktardı.

Sonuç bildirgesini de aktaran Yılmaz, yapılan istişareler sonucunda ortaya çıkan önerilerin Parti Meclisi’nin (PM) değerlendirmesine sunulmasına oy birliğiyle karar verildiğini kaydetti.

- “Yerel seçimlerde herhangi bir siyasi partinin belediye başkan adayı veya meclis üyesi adayları desteklenmemeli”

Buna göre; “Yerel seçimlerde hiçbir belediyede herhangi bir siyasi partinin belediye başkan adayının veya meclis üyesi adaylarının desteklenmemesi, genel seçimlerin kasım ayı sonunda, yerel seçimlerin ise 6 Aralık tarihinde yapılmasının daha doğru ve demokratik olacağı görüşü, Seçim Yasası’nda değişiklik yapılarak milletvekili adaylarının belirlenmesi ve sıralanmasına ilişkin usul ve esasların, her siyasi partinin kendi tüzüğü doğrultusunda düzenlenmesi gerektiği” gibi öneriler PM’ye sunulacak.

Ayrıca; “karma oy uygulamasının kaldırılması, ittifak yapan siyasi partiler için seçim barajının yüzde 8, ittifak yapmayan siyasi partiler için ise yüzde 5 olması, seçim bölgesi sayısının 6’dan 3’e düşürülmesi” önerileri ele alındı.

Önerilerin Parti Meclisi’nde değerlendirilerek parti kararı hâline getirilmesi ve ardından Hhkümet ortaklarına iletilmesi de kararlaştırılırken, Parti Meclisi tarafından oluşturulacak önerilerin kabul görmemesi halinde ise genel seçimlerin, mevcut Seçim Yasası çerçevesinde ve yasal tarihi olan 24 Ocak 2027 tarihinde gerçekleştirilmesinin en doğru yöntem olacağı değerlendirildi.