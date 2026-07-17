DAÜ'den verilen bilgiye göre, çevri, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berkiye Kırmızıgil ile Spor Bilimleri Bölümü Egzersiz ve Spor Bilimleri Programı Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Jeffry Chauchat tarafından yapıldı. Kitabın Türkçesi "Hipokrat Kitabevi" tarafından basıldı.

DAÜ'nün, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında iş birliklerine verdiği önemin vurgulandığı açıklamada, DAÜ ile Roman Jahoda arasında akademik iş birliğinin 2022'de başladığına işaret edildi. Kitabın Türkçesinin, Türkçe literatürü açısından önemli bir kaynak olduğu belirtilen açıklamaya göre, kitapta 600’den fazla yapılandırılmış egzersiz varyasyonu, mobilite, esneklik, stabilite ve kuvvet, propriosepsiyon ile koordinasyon hakkında bilgi, 25’ten fazla kas-iskelet sistemi problemine yönelik kanıta dayalı rehberlik, fizyoterapistler, antrenörler, hastalar ve sporcular için uygulamaya dönük bilgiler bulunuyor.