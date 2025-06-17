Yeniden Doğuş Partisi (YDP) üyesi ve Gazimağusa Belediye Meclis Üyesi Şükrü Demirbaş, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Demirbaş, istifa dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“2022 yılından itibaren üyesi olduğum Yeniden Doğuş Partisi’nden istifa ettiğimi bilgilerinize sunarım. Bu süre zarfında, partinin hedef ve idealleri doğrultusunda üzerime düşen sorumlulukları yerine getirmeye özen gösterdim. Partinin büyümesi ve ülkemiz siyasetine katkı sağlaması adına emek verdim.

Ancak geldiğimiz noktada, gerek parti içi dinamikler gerekse şahsi görüşlerim doğrultusunda, siyasi yolculuğuma partiden bağımsız olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım.

Bu kararı alırken, partimize ve teşkilatımıza olan saygımı koruyarak, siyasi sürecin her aşamasında yapıcı bir tutum sergilemeye özen gösterdim.

Bu vesileyle, birlikte görev yaptığım tüm teşkilat üyelerine, parti yönetimine ve destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Parti üyeliğimin sona erdirilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim”

Kaynak: MHA