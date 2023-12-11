YDP’den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen üye katılım şöleni Concorde Otel’de yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan katılım töreni, Türkiye’den gelen sanatçıların verdiği konser ile sona erdi.

Bağrıaçık

Katılım töreninde ilk sözü alan Saim Bağrıaçık, üyesi olduğu partiden istifasını vererek, Yeniden Doğuş Partisi ailesine dahil olmanın sevincini ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Yayla

YDP MYK üyesi Ömer Yayla da, YDP’nin, Kıbrıs Türk halkının umudu ve güvencesi olmaya devam edeceğini belirterek, “Bizler Kıbrıs Türk halkının gerçek sorunlarını ve beklentilerini en iyi bilen kişileriz. Bu nedenle Yeniden Doğuş Partisi olarak çalışmalarımıza hep beraber devam edeceğiz” dedi.

Birsen

YDP Lefkoşa İlçe Başkanı Ali Birsen ise, özellikle ticari tecrübeleri ve saygınlığı ile tanınmış ve Lefkoşa’ya önemli eserler kazandırmış Saim Bağrıaçık başta olmak üzere siyasal tercihlerini Yeniden Doğuş Partisi’nden yana kullanan bütün vatandaşları kutladı.

Atalay

YDP Genel Sekreteri ve Lefkoşa Milletvekili Talip Atalay ise, Yeniden Doğuş Partisi’nin, milletin, memleketin yararına olan her konuda fikri olan ve bunu paylaşan bir parti olma vasfını koruyarak, yoluna devam ettiğini belirtti.

YDP’nin, millete hizmet etmek için kurulduğunu ifade eden Atalay, “Allah’ın izniyle, milletimizin teveccühüyle de bu ülkenin geleceğinde çok büyük imzamız olacaktır” dedi.

Arıklı

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, “Milletimiz adına öncülüğünü, hizmetkârlığını üstlendiğimiz davamızdaki mücadelemizi inşallah önümüzdeki dönemde hep birlikte daha güçlü, çok daha kararlı bir şekilde sürdüreceğiz” diyerek, buna inancının tam olduğunu kaydetti.

“Bugüne kadar her ne yapmışsak sizler için yaptık, sizler için yapmaya da devam edeceğiz” diyen Arıklı, şunları belirtti:

“Bugüne kadar hangi sorunun üstesinden gelebilmişsek, yine sizlerin duası, desteği sayesinde geldik. Biz sizler için çalıştıkça, gayret ettikçe, ter döktükçe halkımız bize daha çok sahip çıktı. Bu anlayışla gecemizi gündüzümüze katarak, her kulvarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık, çalışıyoruz ve çalışacağız.”

Geceyi düzenleyen Lefkoşa ilçe Başkanlığı’na teşekkür eden Arıklı, “Yeni katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Birlikteliğimiz bereketli olsun İnşallah bu birlik ve beraberlikle engelleri aşarak, ülkemize umut olmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.