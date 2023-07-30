Siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de, insani krizi derinleştirecek bir gelişme yaşandı...

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, yetersiz beslenmeyi önleme programını gelecek ay itibarıyla askıya alacağını duyurdu.

Gerekçe olarak, mevcut kaynakların azalması ve finansman yetersizliği gösterildi.

Gelecek 6 aylık plan için gereken finansmanın 1 milyar dolar olarak tahmin edildiği, ancak bu miktarın yüzde 28'inin toplandığı ifade edildi.

Dünya Gıda Programı'nın yayımladığı rapora göre karar, Yemen'de yetersiz beslenen 2 buçuk milyona yakın kişiyi etkileyecek.

Yemen'de kıtlık tehlikesi

Uluslararası yardımlarda yaşanan düşüş, Yemen'de kıtlık tehlikesine de kapı aralıyor.

Yemen'in orta kesimindeki Marib'de kıtlık yaşanabileceği ifade ediliyor.

Yemenli yetkililer, yardım kuruluşlarına gıda, su, barınak, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetleri sunma çağrısı yapıyor.