Kurumdan yapılan açıklamada, alımı gerçekleştirilen yemlik ve tohumluk 2023 üretim yılı ürünü yumuşak ve sert buğdayların ödemesinin de başlayacağı belirtildi.

Açıklamada "Kurumumuz ülkemiz çiftçisinin mevcut zor ekonomik şartlardan en az şekilde etkilenmesini sağlamak ve emeğinin karşılığını da erken zamanda alması adına alımı gerçekleştirilen buğday ödemelerini kurumumuz kendi imkânları ile yapmak için gerekli çalışmaları tamamlamıştır" ifadeleri kullanılırken, 26 Haziran ve 3 Temmuz tarihinde teslim edilmiş olan Yemlik ve Tohumluk Buğday ödemelerinin 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü gerçekleştirileceği kaydedildi.

Toprak Ürünleri Kurumu, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

Üreticilerimiz ödemelerini ürünlerini teslim ettikleri kurum şubelerinden adlarına düzenlenen çeklerle alacaklardır. Sonraki ödemeler de haftalık periyotlar halinde yapılacaktır.

Kurumuz Tarım Bakanlığı' nın da katkı ve destekleri ile elindeki bütün imkânlarla ülke çiftçisinin ve üreticisinin yanında olmaya devam edecektir."