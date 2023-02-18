Her konut ve işyerine elektrik enerjisi tüketim bedelini faturalandıran kurum ve kuruluşlardan; aylık asgari ücretin %0.05’i(onbinde beş)

Her konut için; aylık asgari ücretin %3’ü(yüzde üç) ile aylık asgari ücretin %40’ı(yüzde kırk) arası,

Her OFİS ve döviz bürosu için; aylık asgari ücretin %10’u(yüzde on) ile 1(bir) aylık asgari ücret arası,

Her dükkan ve mağaza için; aylık asgari ücretin %10’u(yüzde on) ile 1(bir) aylık asgari ücret arası,

Özel Yurtlar için 0 - 100 yatağa kadar; aylık asgari ücretin %20’si(yüzde yirmi) ile aylık asgari ücret arası

100 - 200 yatak arası; aylık asgari ücretin %30’u(yüzde otuz) ile aylık asgari ücretin bir buçuk katı arası

201 - 300 yatak arası; aylık asgari ücretin %50’si (yüzde elli) ile 2(iki) aylık asgari ücret arası

301 - 400 yatak arası; aylık asgari ücretin %70’i(yüzde yetmiş) ile iki aylık asgari ücret arası

401 - 500 yatak arası; 1 (bir)aylık asgari ücret ile 3(üç) aylık asgari ücret arası

501 - 1000 yatak arası; aylık asgari ücretin bir buçuk katık ile 3(üç) aylık asgari ücret arası

1001 yatak ve daha yukarısı için; 2 (iki) aylık asgari ücret ile 4 (dört) aylık asgari ücret arası

0 – 25 yatağa kadar olan otellerden; aylık asgari ücretin %15’i(yüzde onbeş) ile 1(bir) aylık asgari ücret arası

26 – 50 yatağa kadar olan otellerden; aylık asgari ücretin %25’i(yüzde yirmibeş) ile aylık asgari ücretin 1.5 (bir buçuk) katı arası

51 – 100 yatağa kadar olan otellerden; 1 (bir) aylık asgari ücret ile 3 (üç) aylık asgari ücret arası

101 – 400 yatağa kadar olan otellerden; 2 (iki) aylık asgari ücret ile 6 (altı) aylık asgari ücret arası

401 – 1000 yatağa kadar olan otellerden; 2 (iki) aylık asgari ücret ile 8 (sekiz) aylık asgari ücret arası

1001 yatak ve daha yukarısıoteller için; 5 (beş) aylık asgari ücret ile 8 (sekiz) aylık asgari ücret arası

Diğer turistik tesisler; aylık asgari ücretin %15’i (yüzde onbeş) ile 2 (iki) aylık asgari ücret arası

Doktor muayenehanesi (Yataksız klinik); aylık asgari ücretin %10’u(yüzde on) ile 1(bir) aylık asgari ücret arası

Doktor muayenehanesi (Yataklı klinik); aylık asgari ücretin %20’si(yüzde yirmi) ile 1(bir) aylık asgari ücret arası

Doktor muayenehanesi dışında kalan diğer sağlık alanları, veteriner klinikleri (fizyoterapist, diyetisyen masaj salonu ve dövme salonu vb.); aylık asgari ücretin %10’u(yüzde on) ile 1(bir) aylık asgari ücret arası

20 Yatağa Kadar olan Özel Hastanelerden; 1(bir) aylık asgari ücret ile 2(iki) aylık asgari ücret arası

21 ve üzeri Yatağa Kadar olan Özel Hastanelerden; 1(bir) aylık asgari ücret ile 8(sekiz) aylık asgari ücret arası

100 metrekareden küçük bakkal manav, market ve off-licences marketler için; aylık asgari ücretin %10’u(yüzde on) ile 1(bir)aylık asgari ücret arası

100-300 metrekare arası bakkal manav ve marketler için; aylık asgari ücretin %20’si(yüzde yirmi) ile 2 (iki) aylık asgari ücret arası

300-500 metrekare arası bakkal manav ve marketler için; aylık asgari ücretin %30’u(yüzde otuz) ile 3 (üç) aylık asgari ücret arası

500-1,000 metrekare arası bakkal manav ve marketler için; aylık asgari ücretin %50’si(yüzde elli) ile 4(dört) aylık asgari ücret arası

1,000 metrekareden büyük bakkal manav market ve süpermarketler için; 1 (bir) aylık asgari ücret ile 8(sekiz) aylık asgari ücret arası

Her berber, kuaför salonu ve Güzellik Salonu için; aylık asgari ücretin %10’u(yüzde on) ile 2(iki) aylık asgari ücret arası

Her içki içilen yer için (alkollü restorant, bar, meyhane, diskotek ve benzerleri için);

0 - 50 metre kare arası; aylık asgari ücretin %30’u (yüzde otuzu) ile 1 (bir) aylık asgari ücret arası

51 - 100 metrekare arası; aylık asgari ücretin %40’I (yüzde kırkı) ile 1.5 (bir buçuk) aylık asgari ücret arası 29 araç trafikten men edildi

101 - 200 metrekare arası; aylık asgari ücretin %60’ı(yüzde kırk) ile 2(iki) aylık asgari ücret arası

201 - 400 metrekare arası; 1 (bir) aylık asgari ücret ile 2.5 (iki buçuk) aylık asgari ücret arası

401 metre kare ve üssü; aylık asgari ücretin 1.5 (bir buçuk) katı ile 3 (üç) aylık asgari ücret arası

Kasap, Tavuk ve balık satıcıları ve benzerleri için; aylık asgari ücretin %30’u (yüzde otuz) ile 2 (iki) aylık asgari ücret arası

Pastane, pasta imalatı, Ekmek Fırını, pide, lahmacun ve benzeri hamur işi yapılan veya satılan herhangi bir yer için; aylık asgari ücretin %20’si (yüzde yirmisi) ile 2 (iki) aylık asgari ücret arası

Kahvehane için; aylık asgari ücretin %5i (yüzde beş) ile aylık asgari ücret arası

İçki ruhsatı olmayan Her Restaurant (lokanta), Kafe, Büfe, Kebap yapan ve benzeri yerler için;

0 - 50 metre kare arası; aylık asgari ücretin %20’si (yüzde yirmi) ile 1 (bir) aylık asgari ücret arası

51 - 100 metrekare arası; aylık asgari ücretin %25’si (yüzde yirmibeş) ile 1.5 (i) aylık asgari ücret arası

101 - 200 metrekare arası; aylık asgari ücretin %50’si (yüzde ellisi) ile 2 (iki) aylık asgari ücret arası

201 - 400 metrekare arası; aylık asgari ücretin %75’i aylık asgari ücret ile 2.5 (iki) aylık asgari ücret arası

401 metre kare ve üstü; 1 (bir)aylık asgari ücret ile 3 (üç) aylık asgari ücret arası

Her banka ile bankacılık hizmeti gören kooperatif veya bunların her şubesi için; 1(bir) aylık asgari ücretin %15’i (yüzde onbeşi) ile aylık asgari ücretin 1.5 (bir buçuk) katı arası

Bilişim alanında hizmet sağlayıcı, tamir ve satış yapılan işyerleri; aylık asgari ücretin %20’si (yüzde yirmi) ile 2 (iki) aylık asgari ücret arası

GSM alanında hizmet gösteren hat operatörleri; aylık asgari ücretin %20’si (yüzde yirmisi) ile 2 (iki) aylık asgari ücret arası

Basın Yayın ve Tüm Medya Kuruluşları; aylık asgari ücretin %20’si (yüzde yirmi) ile 2 (iki) aylık asgari ücret arası

Her matbaa, Tabelacı ve Reklam ajansları için; aylık asgari ücretin %50’si (yüzde elli) ile 2 (iki) aylık asgari ücret arası

Her fabrika, endüstriyel işyeri olarak kullanılan herhangi bir işyeri için; aylık asgari ücretin %50’si (yüzde elli) ile 2 (iki) aylık asgari ücret arası

Tornacılık, demircilik, tenekecilik, kaynakçılık, boyacılık, Alüminyum İşleri, Ahşap İşleri ve PVC işleri yapılan her atölye ve tamirhaneler için; aylık asgari ücretin %20’si (yüzde yirmi) ile 2 (iki) aylık asgari ücret arası

Otomotiv alanında tamir, onarım, bakım işleri yapan işyerleri; aylık asgari ücretin %20’si (yüzde yirmi) ile 2 (iki) aylık asgari ücret arası

İnşaat malzemesi satan işyerleri; aylık asgari ücretin %20’si (yüzde yirmi) ile 2 (iki) aylık asgari ücret arası

Ayakkabı imal edilen herhangi bir yer için; aylık asgari ücretin %20’si (yüzde yirmi) ile 2 (iki) aylık asgari ücret arası

Bet ofisler için; aylık asgari ücretin %20’si (yüzde yirmi) ile 2 (iki) aylık asgari ücret arası

İnternet kafeler için; aylık asgari ücretin %10’u (yüzde on) ile aylık asgari ücret arası

Uydu kanalıyla şifreli ve/veya toplu yayın yapan işyerleri veya kuruluşlar için; aylık asgari ücretin %20’si (yüzde yirmi) ile aylık asgari ücret arası

Su arıtma, su istasyonu ve içme, kullanım amaçlı dolum tesisleri için; aylık asgari ücretin %5’i (yüzde yirmi) ile %50’si (yüzde elli) aylık asgari ücret arası

Gıda imalathaneleri, yer üstü depoları, ecza depoları, antrepolar, toptan gıda ve gıda ürünleri satış yerleri için; aylık asgari ücretin %20’si (yüzde yirmi) ile 2 (iki) aylık asgari ücret arası

Spor salonları için; aylık asgari ücretin %10’u (yüzde on) ile aylık asgari ücret arası

Benzin istasyonları için; 1 (bir) aylık asgari ücret ile 4 (dört) aylık asgari ücret arası

Oto galeriler ve oto park yerleri için; aylık asgari ücretin %50’si (yüzde elli) ile 2 (iki) aylık asgari ücret arası

Oto yıkama yerleri için; aylık asgari ücretin %10’u (yüzde on) ile aylık asgari ücret arası

Yat işletmecileri, (gezi tekne ve yat) için; aylık asgari ücretin %10’u (yüzde on) ile aylık asgari ücret arası

Liman, Yat limanı işletmecileri için; 2 (iki) aylık asgari ücret ile 8 (sekiz) aylık asgari ücret arası

Gece kulübü; 1 (bir) aylık asgari ücret ile 2 (iki) aylık asgari ücret arası

Beş yüz metre kareden küçük her ambar için; aylık asgari ücretin %10’u (yüzde on) ile aylık asgari ücret arası

Beş yüz metre kareden büyük her ambar için; aylık asgari ücretin %20’si (yüzde yirmi) ile 1.5(birbuçuk) aylık asgari ücret arası

Kamuya ait her idarede çalışan sayısına göre:

0-10 kişiye kadar; aylık asgari ücretin %10’u(yüzde onu) ile 1(bir) aylık asgari ücret arası,

11-25 kişiye kadar; aylık asgari ücretin %20'si(yüzde yirmi) ile aylık asgari ücretin %125(yüzde yüzyirmibeş) arası,

26-50 kişiye kadar; Aylık Asgari ücretin %35'i(yüzde otuzbeş) ile aylık asgari ücretin 1.5 (birbuçuk) katı arası,

51 ve daha yukarısı için aylık asgari ücretin %50’si(yüzde elli) ile 2(iki) aylık asgari ücret arası

Özel Okul için; 1(bir) aylık asgari ücret ile 6 (altı) aylık asgari ücret arası

Etüd ve benzeri eğitim merkezleri için; aylık asgari ücretin %30’u (yüzde otuz) ile 3(üç) aylık asgari ücret arası

Kreş ve benzeri eğitim merkezleri için; aylık asgari ücretin %20’si (yüzde yirmi) ile 2(iki) aylık asgari ücret arası

Yukarıda gösterilmeyen herhangi bir bina veya işyerlerinden; aylık asgari ücretin %10’u (yüzde on) ile 8(sekiz) aylık asgari ücret arası

Özel mezbahaneler; aylık asari ücretin %20’si(yüzde yirmi) ile 1 (bir) aylık asgari ücret arası