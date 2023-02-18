Belediye başkanlarından derlenen bilgiye göre gerek vatandaşların, gerekse iş yeri sahiplerinin ödeyeceği vergiler yeni yasa ile birlikte ciddi şekilde artacak. Yasada alt ve üst limit konulsa da vergi ve harçlarının oranını belediye meclisleri belirleyecek. Özellikle sağlık, temizlik, aydınlatma gibi konutların ödediği temel beledi hizmetler artık tek bir kalemde vatandaştan talep edilecek. Bu rakam, asgari ücretin yüzde 5’i ile yüzde 40’ı arasında olacak.
DEPREM ÇALIŞMALARI AKSATTI…
Normal şartlarda içinde bulunduğumuz ayda bu işlemlerin yapılıp şubat ayı faturalarının zamlı tarifeden gelmesi bekleniyordu ancak özellikle Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi sonrasında belediyeler de önceliği yardım kampanyalarına verince, tüzük hazırlama işleri kendi doğallığında ertelenmiş oldu. Ancak belediye başkanları bu ay içerisinde gerekli işlemlerin yapılıp mart ayı itibarı ile yeni tarifeden faturaların ortaya çıkacağı noktasında hem fikirler.
Belediyeler Reformu ile 28 olan belediye sayımız 18’e inerken, belediyelerin tabi olduğu 51/95 sayılı Belediyeler Yasası da değiştirildi. Değiştirilmiş şekliyle yasa tasarısı da Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girdi.
Belediye başkanlarından derlenen bilgiye göre gerek vatandaşların, gerekse iş yeri sahiplerinin ödeyeceği vergiler yeni yasa ile birlikte ciddi şekilde artacak.
1995 yılında yapılan yasada ortaya konan vergi ve harç rakamları sabitti. Yeni yasada bu rakamlar asgari ücrete bağlanmış durumda. Asgari ücret arttıkça vergi ve harçlar da otomatik olarak artacak.
Yeni rakamları Belediye Meclisi belirleyecek
Belediye Meclislerinin yasanın kendilerine çizdiği oranlar içerisinde öncelikle vergi ve harçlar ile ilgili yeni fiyatları belirlemeleri gerekiyor.
Yasa yapıcılar burada belediye yönetimlerine alt ve üst limit koymuş durumda. Özellikle sağlık, temizlik, aydınlatma gibi konutların ödediği temel beledi hizmetler artık tek bir kalemde vatandaştan talep edilecek. Ancak bedelin ne olacağı konusunda henüz net bir bilgi yok. Ama Belediye Meclisleri belirleyecekleri rakamları mevcut rakamların üzerine minimum asgari ücretin yüzde 5’i ile maksimum asgari ücretin yüzde 40’ını aşamayacak şekilde belirlemeleri gerekiyor.
Tüzük hazırlıkları deprem nedeniyle aksadı
Belediye Meclisleri’nin öncelikle zam oranının ne olacağını tespit edip karar alması, ardından da bunu bir tüzük olarak hazırlayıp Bakanlar Kurulu’na sunması gerekiyor. Bakanlar Kurulu’nun yeni rakamları onaylaması sonrasında da süreç başlamış olacak ve vatandaşlar zamlı faturalar ile tanışacak.
Normal şartlarda içinde bulunduğumuz ayda bu işlemlerin yapılıp şubat ayı faturalarının zamlı tarifeden gelmesi bekleniyordu ancak özellikle Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi sonrasında belediyeler de önceliği yardım kampanyalarına verince, tüzük hazırlama işleri kendi doğallığında ertelenmiş oldu. Ancak belediye başkanları bu ay içerisinde gerekli işlemlerin yapılıp mart ayı itibarı ile yeni tarifeden faturaların ortaya çıkacağı noktasında hem fikirler.
KAYNAK - HABER : KIBRIS GAZETESİ
İŞTE TÜM VERGİ ORANLARI:
|
Gelir Sağlamak amacı ile Kurulan şirketler ve bunlara bağlı şubeler ile gerçek ve tüzel kişiler bir yıl önceki kurumlar vergisi matrahının %0.2'si (Binde ikisi) Meslek Vergisi olarak öderler.
Ancak zarar eden tüzel kişiler veya şirketler bunlara bağlı şubeler aylık asgari ücretin %5’i (yüzde beş) Meslek Vergisi Öderler.
|
Gelir ve Vergi Dairesi, (2)’nci fıkradaki kurumlar vergisi mükelleflerinin matrahları ile (3)’üncü fıkradaki mükelleflerin Gelir Vergisi matrahlarını (safi kazançlarını) Ağustos ayı sonuna kadar ilgili Belediyelere bildirmek zorundadır
İKİNCİ CETVEL
İşyeri Bulundurma Harcı (Her Yıl)
(Madde 83)
|
Özel yurt için; aylık asgari ücretin %20’si (yüzde yirmi) ile aylık asgari ücret arası
|
Beş ve daha yüksek yıldızlı otellerden; 2(iki) aylık asgari ücret ile 4 (dört) aylık asgari ücret arası
|
Dört ve üç yıldızlı otellerden; aylık asgari ücretin %50’si(yüzde elli) ile 2 (iki) aylık asgari ücret arası
|
İki ve bir yıldızlı otellerden; aylık asgari ücretin %5’i(yüzde beş) ile aylık asgari ücretin %50’si(yüzde elli) arası
|
Diğer turistik tesisler; aylık asgari ücretin %5’i(yüzde beş) ile aylık asgari ücretin %50’si(yüzde elli) arası
|
Her dükkan ve mağaza için; Belediye Meclisi tarafından belirlenecek metrekare üzerinden; aylık asgari ücretin %10’u(yüzde on) ile aylık asgari ücret arası
|
Her tabakhane için; aylık asgari ücretin %50’si(yüzde elli) ile aylık asgari ücret arası
|
Deri kurutma ve ambarlama için kullanılan herhangi bir yer veya bina için; aylık asgari ücretin %5’i(yüzde beş) ile aylık asgari ücretin%25’i(yüzde yirmibeş) arası
|
Buhar, elektrik veya mekanik bir kuvvet kullanılan veya yanıcı parlayıcı maddeler kullanılan herhangi bir fabrika için; aylık asgari ücretin %5’i(yüzde beş) ile aylık asgari ücretin %40’ı(yüzde kırkı) arası
|
Tornacılık, demircilik, tenekecilik, kaynakçılık, boyacılık, Alüminyum İşleri, Ahşap İşleri ve PVC işleri ve benzeri yapılan her atölye ve tamirhaneler için; aylık asgari ücretin %2’si(yüzde iki) ile aylık asgari ücretin%20’si (yüzde yirmi) arası
|
Otomotiv alanında tamir, onarım, bakım işleri yapan işyerleri; aylık asgari ücretin %2’si(yüzde iki) ile aylık asgari ücretin%20’si (yüzde yirmi) arası
|
İnşaat malzemesi satan işyerleri Belediye Meclisi tarafından belirlenecek metrekare üzerinden; aylık asgari ücretin %2’si(yüzde iki) ile aylık asgari ücretin%40’ı(yüzde kırk) arası
|
Her kuru kahveci için; aylık asgari ücretin %2’si(yüzde iki) ile aylık asgari ücretin%20’si (yüzde yirmi) arası
|
Her Restaurant (içki ruhsatı olmayan) (lokanta), kahvehane, Kafe, Büfe, Kebap yapan ve benzeri yerler için; Belediye Meclisi tarafından belirlenecek metrekare üzerinden; aylık asgari ücretin %3’ü(yüzde üç) ile aylık asgari ücretin%30’u(yüzde otuz) arası
|
0 - 50 metre kare arası; aylık asgari ücretin %3’ü(yüzde üç) ile aylık asgari ücretin %15’i(yüzde onbeş) arası
|
51 - 100 metrekare arası aylık asgari ücretin %5’i(yüzde beş) ile aylık asgari ücretin %15’i(yüzde onbeş) arası
|
101 - 200 metrekare arası aylık asgari ücretin %10’u(yüzde on) ile aylık asgari ücretin %20’si (yüzde yirmi) arası
|
201 - 400 metrekare arası aylık asgari ücretin %15’i(yüzde onbeş) ile aylık asgari ücretin %25’i(yüzde yirmibeş) arası
|
401 metre kare ve üstü aylık asgari ücretin %20’si (yüzde yirmisi) ile aylık asgari ücretin %30’u(yüzde otuzu) arası
|
Her berber, kuaför salonu ve Güzellik Salonu için; aylık asgari ücretin %2’si(yüzde iki) ile aylık asgari ücretin%20’si (yüzde yirmi) arası
|
Her içki içilen yer için (bar, meyhane, diskotek ve benzerleri için); aylık asgari ücretin %5’i(yüzde beş) ile aylık asgari ücretin%50’si(yüzde elli) arası
|
Pastane, pasta imalatı, Ekmek Fırını, pide, lahmacun ve benzeri hamur işi yapılan veya satılan herhangi bir yer için; aylık asgari ücretin %3’ü (yüzde üç) ile aylık asgari ücretin%30’u(yüzde otuz) arası
|
Her eczane için; aylık asgari ücretin %2’si(yüzde iki) ile aylık asgari ücretin %50’si (yüzde elli) arası
|
Ayakkabı imal edilen herhangi bir yer için; aylık asgari ücretin %2’si(yüzde iki) ile aylık asgari ücretin %50’si(yüzde elli) arası
|
Her matbaa, Tabelacı ve Reklam ajansları için; aylık asgari ücretin %2’si(yüzde iki) ile aylık asgari ücretin %20’si (yüzde yirmi) arası
|
Kasap, Tavuk ve balık satıcıları ve benzeri için; aylık asgari ücretin %2’si(yüzde iki) ile aylık asgari ücretin %20’si (yüzde yirmi) arası
|
50 metrekareden küçük bakkal manav, market ve off-licences için belediye metrekareye göre belirleyecek aylık asgari ücretin %1’si(yüzde bir) ile aylık asgari ücretin %10’u(yüzde on) arası
|
100 metrekareden küçük bakkal manav, market ve off-licences için; aylık asgari ücretin %2’si(yüzde iki) ile aylık asgari ücretin %20’si (yüzde yirmi) arası
|
100-300 metrekare arası bakkal manav, market ve off-licences için; aylık asgari ücretin %4’ü(yüzde dört) ile aylık asgari ücretin %40’ı(yüzde kırk) arası
|
300-500 metrekare arası bakkal manav, market ve off-licences için; aylık asgari ücretin %6’sı(yüzde altı) ile aylık asgari ücretin %60’ı(yüzde altmış) arası
|
500-1,000 metrekare arası bakkal manav, market ve off-licences için; aylık asgari ücretin %8’i (yüzde sekiz) ile aylık asgari ücretin %80’i(yüzde seksen) arası
|
1,000 metrekareden büyük bütün bakkal manav, market ve off-licences için; aylık asgari ücretin %10’u(yüzde on) ile 1 (bir)aylık asgari ücret arası
|
Doktor muayenehanesi (Yataksız klinik), aylık asgari ücretin %2’si(yüzde iki) ile aylık asgari ücretin %50’si(yüzde elli) arası
|
Doktor muayenehanesi (Yataklı klinik) aylık asgari ücretin %10’u(yüzde on) ile aylık asgari ücretin %60’ı()yüzde altmış) arası
|
Doktor muayenehanesi dışında kalan diğer sağlık alanları, veteriner klinikleri (fizyoterapist, diyetisyen masaj salonu ve dövme salonu vb.) aylık asgari ücretin 20’si(yüzde yirmi) ile aylık asgari ücretin %40’ı(yüzde kırk) arası
|
20 Yatağa Kadar olan Özel Hastanelerden aylık asgari ücretin %50’si(yüzde elli) ile 1 (bir)aylık asgari ücret arası
|
21-50 Yatağa Kadar olan Özel Hastanelerden 1 (bir)aylık asgari ücret ile aylık asgari ücretin 1.5 katı (bir buçuk) arası
|
51-100 Yatağa Kadar olan Özel Hastanelerden aylık asgari ücretin 1.5(bir buçuk) katı ile 2 (iki) aylık asgari ücret arası
|
101 ve üzeri Yatağa Kadar olan Özel Hastanelerden 2(iki) aylık asgari ücret ile 4(dört) aylık asgari ücret arası
|
Bet ofisler için; 2 (iki) aylık asgari ücret
|
İnternet kafeler için; aylık asgari ücretin %2’si(yüzde ikisi) ile aylık asgari ücretin %20’si (yüzde yirmisi) arası
|
şifreli yayın yapan toplu yayın yapan işyerleri veya kuruluşlar için; aylık asgari ücretin %10’u(yüzde onu) ile aylık asgari ücretin %20’si (yüzde yirmisi) arası
|
Açılan her Banka, her banka şubesi ve her bankamatik için (ayrı ayrı içinde bulunduğu Belediyeye ödenmesi koşuluyla), bu hizmetleri veren bankalar için; aylık asgari ücretin %10’u(yüzde onu) ile2(iki) aylık asgari ücret arası
|
Ofis ve Döviz büroları için; aylık asgari ücretin %5’i(yüzde beşi) ile aylık asgari ücretin %50’si(yüzde ellisi) arası
|
Bilişim alanında hizmet sağlayıcı, tamir ve satış yapılan işyerleri; aylık asgari ücretin %5’i(yüzde beş) ile aylık asgari ücretin %50’si (yüzde elli) arası
|
GSM alanında hizmet gösteren hat operatörleri; 1(bir) aylık asgari ücret
|
Basın Yayın ve Tüm Medya Kuruluşları; aylık asgari ücretin %5’i(yüzde beşi) ile aylık asgari ücretin %10’u(yüzde onıu) arası
|
Su arıtma, içme suyu satış istasyonu, içme ve kullanım amaçlı su dolum tesisleri için; 1(bir) aylık asgari ücret
|
Içme suyu satış istasyonu için; aylık asgari ücretin %25 %50si arası
|
Özel Okul için; 1(bir) aylık asgari ücret ile 3( üç) aylık asgari ücret arası
|
Etüd ve benzeri eğitim merkezleri için; aylık asgari ücretin %50’si (yüzde ellisi) ile 1 (bir)aylık asgari ücret arası
|
Kreş ve benzeri eğitim merkezleri için; aylık asgari ücretin %25’i(yüzde yirmibeşi) ile aylık asgari ücretin %50’si(yüzde ellisi) arası
|
Gıda imalathaneleri, yer üstü depoları, antrepolar, toptan gıda ve gıda ürünleri satış yerleri için; aylık asgari ücretin %20’si (yüzde yirmisi) ile aylık asgari ücret arası
|
Spor salonları için; aylık asgari ücretin %10’u(yüzde onu) ile aylık asgari ücretin %50’si(yüzde ellisi) arası
|
Benzin istasyonları için; 2 (iki) aylık asgari ücret
|
Oto galeriler ve oto park yerleri için; aylık asgari ücretin %50’si(yüzde ellisi) ile aylık asgari ücret arası
|
Oto yıkama yerleri için; aylık asgari ücretin %10’u(yüzde onu) ile aylık asgari ücretin %20’si (yüzde yirmisi) arası
|
Liman, Yat limanı ve Marina işletmecileri için; 1(bir) aylık asgari ücret ile 2(iki) aylık asgari ücret arası
|
Gece kulübü; 2 iki aylık asgari ücret ile dört aylık asgari ücret arası (iki)aylık asgari ücret
|
Bunların dışında kalan işyerleri için; aylık asgari ücretin %2’si(yüzde ikisi) ile aylık asgari ücretin 10’u (yüzde on) arası
|
Özel mezbahaneler; 1 (bir) aylık asgari ücret
|
İlgili işyerinde bulunan farklı meslekler için ayrı ayrı iş yeri bulundurma harcı alınır.
ÜÇÜNCÜ CETVEL
Hizmet Resmi
(Madde 85)
|
Her konut ve işyerine elektrik enerjisi tüketim bedelini faturalandıran kurum ve kuruluşlardan; aylık asgari ücretin %0.05’i(onbinde beş)
|
Her konut için; aylık asgari ücretin %3’ü(yüzde üç) ile aylık asgari ücretin %40’ı(yüzde kırk) arası,
|
Her OFİS ve döviz bürosu için; aylık asgari ücretin %10’u(yüzde on) ile 1(bir) aylık asgari ücret arası,
|
Her dükkan ve mağaza için; aylık asgari ücretin %10’u(yüzde on) ile 1(bir) aylık asgari ücret arası,
|
Özel Yurtlar için 0 - 100 yatağa kadar; aylık asgari ücretin %20’si(yüzde yirmi) ile aylık asgari ücret arası
|
100 - 200 yatak arası; aylık asgari ücretin %30’u(yüzde otuz) ile aylık asgari ücretin bir buçuk katı arası
|
201 - 300 yatak arası; aylık asgari ücretin %50’si (yüzde elli) ile 2(iki) aylık asgari ücret arası
|
301 - 400 yatak arası; aylık asgari ücretin %70’i(yüzde yetmiş) ile iki aylık asgari ücret arası
|
401 - 500 yatak arası; 1 (bir)aylık asgari ücret ile 3(üç) aylık asgari ücret arası
|
501 - 1000 yatak arası; aylık asgari ücretin bir buçuk katık ile 3(üç) aylık asgari ücret arası
|
1001 yatak ve daha yukarısı için; 2 (iki) aylık asgari ücret ile 4 (dört) aylık asgari ücret arası
|
0 – 25 yatağa kadar olan otellerden; aylık asgari ücretin %15’i(yüzde onbeş) ile 1(bir) aylık asgari ücret arası
|
26 – 50 yatağa kadar olan otellerden; aylık asgari ücretin %25’i(yüzde yirmibeş) ile aylık asgari ücretin 1.5 (bir buçuk) katı arası
|
51 – 100 yatağa kadar olan otellerden; 1 (bir) aylık asgari ücret ile 3 (üç) aylık asgari ücret arası
|
101 – 400 yatağa kadar olan otellerden; 2 (iki) aylık asgari ücret ile 6 (altı) aylık asgari ücret arası
|
401 – 1000 yatağa kadar olan otellerden; 2 (iki) aylık asgari ücret ile 8 (sekiz) aylık asgari ücret arası
|
1001 yatak ve daha yukarısıoteller için; 5 (beş) aylık asgari ücret ile 8 (sekiz) aylık asgari ücret arası
|
Diğer turistik tesisler; aylık asgari ücretin %15’i (yüzde onbeş) ile 2 (iki) aylık asgari ücret arası
|
Doktor muayenehanesi (Yataksız klinik); aylık asgari ücretin %10’u(yüzde on) ile 1(bir) aylık asgari ücret arası
|
Doktor muayenehanesi (Yataklı klinik); aylık asgari ücretin %20’si(yüzde yirmi) ile 1(bir) aylık asgari ücret arası
|
Doktor muayenehanesi dışında kalan diğer sağlık alanları, veteriner klinikleri (fizyoterapist, diyetisyen masaj salonu ve dövme salonu vb.); aylık asgari ücretin %10’u(yüzde on) ile 1(bir) aylık asgari ücret arası
|
20 Yatağa Kadar olan Özel Hastanelerden; 1(bir) aylık asgari ücret ile 2(iki) aylık asgari ücret arası
|
21 ve üzeri Yatağa Kadar olan Özel Hastanelerden; 1(bir) aylık asgari ücret ile 8(sekiz) aylık asgari ücret arası
|
100 metrekareden küçük bakkal manav, market ve off-licences marketler için; aylık asgari ücretin %10’u(yüzde on) ile 1(bir)aylık asgari ücret arası
|
100-300 metrekare arası bakkal manav ve marketler için; aylık asgari ücretin %20’si(yüzde yirmi) ile 2 (iki) aylık asgari ücret arası
|
300-500 metrekare arası bakkal manav ve marketler için; aylık asgari ücretin %30’u(yüzde otuz) ile 3 (üç) aylık asgari ücret arası
|
500-1,000 metrekare arası bakkal manav ve marketler için; aylık asgari ücretin %50’si(yüzde elli) ile 4(dört) aylık asgari ücret arası
|
1,000 metrekareden büyük bakkal manav market ve süpermarketler için; 1 (bir) aylık asgari ücret ile 8(sekiz) aylık asgari ücret arası
|
Her berber, kuaför salonu ve Güzellik Salonu için; aylık asgari ücretin %10’u(yüzde on) ile 2(iki) aylık asgari ücret arası
|
Her içki içilen yer için (alkollü restorant, bar, meyhane, diskotek ve benzerleri için);
|
0 - 50 metre kare arası; aylık asgari ücretin %30’u (yüzde otuzu) ile 1 (bir) aylık asgari ücret arası
|
51 - 100 metrekare arası; aylık asgari ücretin %40’I (yüzde kırkı) ile 1.5 (bir buçuk) aylık asgari ücret arası
|
101 - 200 metrekare arası; aylık asgari ücretin %60’ı(yüzde kırk) ile 2(iki) aylık asgari ücret arası
|
201 - 400 metrekare arası; 1 (bir) aylık asgari ücret ile 2.5 (iki buçuk) aylık asgari ücret arası
|
401 metre kare ve üssü; aylık asgari ücretin 1.5 (bir buçuk) katı ile 3 (üç) aylık asgari ücret arası
|
Kasap, Tavuk ve balık satıcıları ve benzerleri için; aylık asgari ücretin %30’u (yüzde otuz) ile 2 (iki) aylık asgari ücret arası
|
Pastane, pasta imalatı, Ekmek Fırını, pide, lahmacun ve benzeri hamur işi yapılan veya satılan herhangi bir yer için; aylık asgari ücretin %20’si (yüzde yirmisi) ile 2 (iki) aylık asgari ücret arası
|
Kahvehane için; aylık asgari ücretin %5i (yüzde beş) ile aylık asgari ücret arası
|
İçki ruhsatı olmayan Her Restaurant (lokanta), Kafe, Büfe, Kebap yapan ve benzeri yerler için;
|
0 - 50 metre kare arası; aylık asgari ücretin %20’si (yüzde yirmi) ile 1 (bir) aylık asgari ücret arası
|
51 - 100 metrekare arası; aylık asgari ücretin %25’si (yüzde yirmibeş) ile 1.5 (i) aylık asgari ücret arası
|
101 - 200 metrekare arası; aylık asgari ücretin %50’si (yüzde ellisi) ile 2 (iki) aylık asgari ücret arası
|
201 - 400 metrekare arası; aylık asgari ücretin %75’i aylık asgari ücret ile 2.5 (iki) aylık asgari ücret arası
|
401 metre kare ve üstü; 1 (bir)aylık asgari ücret ile 3 (üç) aylık asgari ücret arası
|
Her banka ile bankacılık hizmeti gören kooperatif veya bunların her şubesi için; 1(bir) aylık asgari ücretin %15’i (yüzde onbeşi) ile aylık asgari ücretin 1.5 (bir buçuk) katı arası
|
Bilişim alanında hizmet sağlayıcı, tamir ve satış yapılan işyerleri; aylık asgari ücretin %20’si (yüzde yirmi) ile 2 (iki) aylık asgari ücret arası
|
GSM alanında hizmet gösteren hat operatörleri; aylık asgari ücretin %20’si (yüzde yirmisi) ile 2 (iki) aylık asgari ücret arası
|
Basın Yayın ve Tüm Medya Kuruluşları; aylık asgari ücretin %20’si (yüzde yirmi) ile 2 (iki) aylık asgari ücret arası
|
Her matbaa, Tabelacı ve Reklam ajansları için; aylık asgari ücretin %50’si (yüzde elli) ile 2 (iki) aylık asgari ücret arası
|
Her fabrika, endüstriyel işyeri olarak kullanılan herhangi bir işyeri için; aylık asgari ücretin %50’si (yüzde elli) ile 2 (iki) aylık asgari ücret arası
|
Tornacılık, demircilik, tenekecilik, kaynakçılık, boyacılık, Alüminyum İşleri, Ahşap İşleri ve PVC işleri yapılan her atölye ve tamirhaneler için; aylık asgari ücretin %20’si (yüzde yirmi) ile 2 (iki) aylık asgari ücret arası
|
Otomotiv alanında tamir, onarım, bakım işleri yapan işyerleri; aylık asgari ücretin %20’si (yüzde yirmi) ile 2 (iki) aylık asgari ücret arası
|
İnşaat malzemesi satan işyerleri; aylık asgari ücretin %20’si (yüzde yirmi) ile 2 (iki) aylık asgari ücret arası
|
Ayakkabı imal edilen herhangi bir yer için; aylık asgari ücretin %20’si (yüzde yirmi) ile 2 (iki) aylık asgari ücret arası
|
Bet ofisler için; aylık asgari ücretin %20’si (yüzde yirmi) ile 2 (iki) aylık asgari ücret arası
|
İnternet kafeler için; aylık asgari ücretin %10’u (yüzde on) ile aylık asgari ücret arası
|
Uydu kanalıyla şifreli ve/veya toplu yayın yapan işyerleri veya kuruluşlar için; aylık asgari ücretin %20’si (yüzde yirmi) ile aylık asgari ücret arası
|
Su arıtma, su istasyonu ve içme, kullanım amaçlı dolum tesisleri için; aylık asgari ücretin %5’i (yüzde yirmi) ile %50’si (yüzde elli) aylık asgari ücret arası
|
Gıda imalathaneleri, yer üstü depoları, ecza depoları, antrepolar, toptan gıda ve gıda ürünleri satış yerleri için; aylık asgari ücretin %20’si (yüzde yirmi) ile 2 (iki) aylık asgari ücret arası
|
Spor salonları için; aylık asgari ücretin %10’u (yüzde on) ile aylık asgari ücret arası
|
Benzin istasyonları için; 1 (bir) aylık asgari ücret ile 4 (dört) aylık asgari ücret arası
|
Oto galeriler ve oto park yerleri için; aylık asgari ücretin %50’si (yüzde elli) ile 2 (iki) aylık asgari ücret arası
|
Oto yıkama yerleri için; aylık asgari ücretin %10’u (yüzde on) ile aylık asgari ücret arası
|
Yat işletmecileri, (gezi tekne ve yat) için; aylık asgari ücretin %10’u (yüzde on) ile aylık asgari ücret arası
|
Liman, Yat limanı işletmecileri için; 2 (iki) aylık asgari ücret ile 8 (sekiz) aylık asgari ücret arası
|
Gece kulübü; 1 (bir) aylık asgari ücret ile 2 (iki) aylık asgari ücret arası
|
Beş yüz metre kareden küçük her ambar için; aylık asgari ücretin %10’u (yüzde on) ile aylık asgari ücret arası
|
Beş yüz metre kareden büyük her ambar için; aylık asgari ücretin %20’si (yüzde yirmi) ile 1.5(birbuçuk) aylık asgari ücret arası
|
Kamuya ait her idarede çalışan sayısına göre:
|
0-10 kişiye kadar; aylık asgari ücretin %10’u(yüzde onu) ile 1(bir) aylık asgari ücret arası,
|
11-25 kişiye kadar; aylık asgari ücretin %20'si(yüzde yirmi) ile aylık asgari ücretin %125(yüzde yüzyirmibeş) arası,
|
26-50 kişiye kadar; Aylık Asgari ücretin %35'i(yüzde otuzbeş) ile aylık asgari ücretin 1.5 (birbuçuk) katı arası,
|
51 ve daha yukarısı için aylık asgari ücretin %50’si(yüzde elli) ile 2(iki) aylık asgari ücret arası
|
Özel Okul için; 1(bir) aylık asgari ücret ile 6 (altı) aylık asgari ücret arası
|
Etüd ve benzeri eğitim merkezleri için; aylık asgari ücretin %30’u (yüzde otuz) ile 3(üç) aylık asgari ücret arası
|
Kreş ve benzeri eğitim merkezleri için; aylık asgari ücretin %20’si (yüzde yirmi) ile 2(iki) aylık asgari ücret arası
|
Yukarıda gösterilmeyen herhangi bir bina veya işyerlerinden; aylık asgari ücretin %10’u (yüzde on) ile 8(sekiz) aylık asgari ücret arası
|
Özel mezbahaneler; aylık asari ücretin %20’si(yüzde yirmi) ile 1 (bir) aylık asgari ücret arası
|
İlgili işyerinde bulunan farklı meslek alanları için ayrı ayrı HİZMET RESMİ alınır.
DÖRDÜNCÜ CETVEL
Eğlence İzin Harcı Ve Eğlence Resmi
Eğlence İzin Harcı
(Madde 89)
EĞLENCE İZİN HARCI
|
Girişi ücrete bağlı eğlence yerleri izin harcı:
|
Bir yıllık izin için; %3’ü(yüzde üç) ile 1(bir)aylık asgari ücret arası
|
6 aylık için; %2.5’i(yüzde iki buçuk) ile aylık asgari ücretin %75’i(yüzde yetmişbeş) arası
|
6 aydan kısa; %1.5’i(yüzde birbuçuk) ile aylık asgari ücretin %50’si(yüzde elli) arası
|
(2) Girişi ücrete bağlı olmayan eğlence yerleri izin harcı:
|
Bir yıllık izin için; aylık asgari ücretin %2’si(yüzde iki) ile aylık asgari ücret arası
|
6 aylık için; aylık asgari ücretin %1’i(yüzde bir) ile aylık asgari ücretin %50’si(yüzde elli) arası
|
6 aydan kısa; %0.6’sı(binde altı) ile aylık asgari ücretin %37.5’i(yüzde otuzyedi buçuk) arası
EĞLENCE RESMİ
|
Girişi ücrete bağlı eğlence yerlerinden eğlence yerine giriş için yapılan ödemeler üzerinden %10 (yüzde on) oranında Eğlence Resmi alınır. Bu oran diskotekler /clup/kulüp için %20 (yüzde yirmi) olarak uygulanır.
|
(i) Günlük Eğlence Resmi olarak; aylık asgari ücretin binde 2,5’i(yüzde iki buçuk) ile %5’i(yüzde beş) arası
|
(ii) Haftalık Eğlence Resmi olarak; aylık asgari ücretin %2,5’i(yüzde iki buçuk) ile %25’i(yüzde yirmibeş) arası
|
(iii) Aylık Eğlence Resmi olarak; aylık asgari ücretin %10’u(yüzde on) ile bir aylık asgari ücret arası
BEŞİNCİ CETVEL
TURİSTİK TESİS VE YAT LİMANI İŞLETME İZİN HARCI VE RESİMLERİ
(Madde 91)
|
(A) TURİSTİK TESİS İŞLETME İZİN HARCI
|
Her yıl ve yılın bir kısmı için;
|
Beş ve daha yüksek yıldızlı otellerden; 2(iki) aylık asgari ücret
|
Dört ve üç yıldızlı otellerden; 1(bir) aylık asgari ücret)
|
İki ve bir yıldızlı otellerden; Aylık asgari ücretin yarısı
|
Diğer turistik tesisler; Aylık asgari ücretin %25’i(yüzde yirmi)
|
(B) TURİSTİK TESİS KONAKLAMA RESMİ
|
Beş ve daha yüksek yıldızlı oteller ile Birinci sınıf tatil köylerinde; konaklayan on iki yaşından büyük her kişiden gecelik, aylık asgari ücretin %0,08’i (onbinde sekiz)
|
Dört ve üç yıldızlı oteller ile ikinci sınıf tatil köylerinde; konaklayan on iki yaşından büyük her kişiden gecelik, aylık asgari ücretin % 0.05’i(onbinde beş)
|
İki ve bir yıldızlı oteller, butik oteller, apart otellerde; konaklayan on iki yaşından büyük her kişiden gecelik, aylık asgari ücretin % 0.03’ü(onbinde üç)
|
Her motel, pansiyon veya yatı evi, bagolow kamping villa ve benzeri yerler için; konaklayan on iki yaşından büyük her kişiden gecelik, aylık asgari ücretin % 0.01’i(onbinde bir)
|
(C) YAT LİMANI İŞLETME İZİN HARCI;
|
Her yıl veya yılın bir kısmı için
|
1-100 yat kapasitesişne kadar; 1(bir) aylık asgari ücret
|
101 ve üzeri yat kapasitesi için; 2(iki) aylık asgari ücret
|
(D) YAT LIMANI KONAKLAMA (BAĞLANMA) RESMI
|
Bir günlük yat limanı konaklama(bağlanma) resmi asgari ücretin %0.05 (onbinde beş)
ALTINCI CETVEL
Hayvan Kesim ve Et Taşıma Ücretleri
(Madde 92)
|
1
|
Belediyeye ait kesimhanelerde hayvan kesim ve taşıma ücretleri
|
(A)
|
Büyükbaş hayvanların her bir adedi için; Aylık asgari ücretin %4'ü(yüzde dört) ile %7’si(yüzde yedi) arası,
|
(B)
|
Küçükbaş hayvanların her bir adedi için; Aylık asgari ücretin %1’i(yüzde bir) ile aylık asgari ücretin %1.5’i (yüzde birbuçuk)
|
2
|
Belediyeye ait kesimhane kullanım ücreti
|
(A)
|
Büyükbaş hayvanların kesim ücretlerinin; Aylık asgari ücretin %2'si(yüzde iki) ile aylık asgari ücretin %3.5’i(yüzde üç buçuk) arası,
|
(B)
|
Küçükbaş hayvanların kesim ücretlerinin Aylık asgari ücretin %0.5'i(binde beş) ile aylık asgari ücretin %1’i(yüzde bir) arası,
|
3
|
Belediye et taşıma ücreti
|
(A)
|
Büyükbaş hayvanların her bir adedi için; Aylık asgari ücretin %1’i(yüzde bir)
|
(B)
|
Küçükbaş hayvanların her bir adedi için; Aylık asgari ücretin % 0,3’ü (binde üç)
|
4
|
Özel ve/veya tüzel kişilere ait kesimhanelerden alınacak ücret
|
(A)
|
Büyükbaş hayvanların her bir adedi için; Aylık asgari ücretin %0.5'i(binde beş)
|
(B)
|
Küçükbaş hayvanların her bir adedi için; Aylık asgari ücretin % 0,1’i(binde bir)
|
(C)
|
Kümes Hayvanlarının her bir adeti için; Aylık asgari ücretin % 0,001’i(yüzbinde bir)
YEDİNCİ CETVEL
PANAYIR VE FESTİVAL HARÇLARI
MADDE 105
|
Stand/galif ve benzer yapılar için her metre kareye günde; Aylık asgari ücretin %0.03’ü (onbinde üç) ile %1’i(yüzde bir) arası,
|
Oturma amaçlarıyla tahsis edilen açık alanlarda her metre kare için günde; Aylık asgari ücretin %0.03’ü (onbinde üç) ile %1(yüzde bir) arası
|
Lunapark ve sirk kurulacak yerin her metre karesi için; Aylık asgari ücretin %0.03’ü(onbinde üç) ile %1’i(yüzde bir) arası
Yorumlar