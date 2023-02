Her dükkan ve mağaza için; Belediye Meclisi tarafından belirlenecek metrekare üzerinden; aylık asgari ücretin %10’u(yüzde on) ile aylık asgari ücret arası

Her tabakhane için; aylık asgari ücretin %50’si(yüzde elli) ile aylık asgari ücret arası

Tornacılık, demircilik, tenekecilik, kaynakçılık, boyacılık, Alüminyum İşleri, Ahşap İşleri ve PVC işleri ve benzeri yapılan her atölye ve tamirhaneler için; aylık asgari ücretin %2’si(yüzde iki) ile aylık asgari ücretin%20’si (yüzde yirmi) arası

Her kuru kahveci için; aylık asgari ücretin %2’si(yüzde iki) ile aylık asgari ücretin%20’si (yüzde yirmi) arası

Her Restaurant (içki ruhsatı olmayan) (lokanta), kahvehane, Kafe, Büfe, Kebap yapan ve benzeri yerler için; Belediye Meclisi tarafından belirlenecek metrekare üzerinden; aylık asgari ücretin %3’ü(yüzde üç) ile aylık asgari ücretin%30’u(yüzde otuz) arası

101 - 200 metrekare arası aylık asgari ücretin %10’u(yüzde on) ile aylık asgari ücretin %20’si (yüzde yirmi) arası

Her berber, kuaför salonu ve Güzellik Salonu için; aylık asgari ücretin %2’si(yüzde iki) ile aylık asgari ücretin%20’si (yüzde yirmi) arası

Her içki içilen yer için (bar, meyhane, diskotek ve benzerleri için); aylık asgari ücretin %5’i(yüzde beş) ile aylık asgari ücretin%50’si(yüzde elli) arası

Her eczane için; aylık asgari ücretin %2’si(yüzde iki) ile aylık asgari ücretin %50’si (yüzde elli) arası

Her matbaa, Tabelacı ve Reklam ajansları için; aylık asgari ücretin %2’si(yüzde iki) ile aylık asgari ücretin %20’si (yüzde yirmi) arası

50 metrekareden küçük bakkal manav, market ve off-licences için belediye metrekareye göre belirleyecek aylık asgari ücretin %1’si(yüzde bir) ile aylık asgari ücretin %10’u(yüzde on) arası

1,000 metrekareden büyük bütün bakkal manav, market ve off-licences için; aylık asgari ücretin %10’u(yüzde on) ile 1 (bir)aylık asgari ücret arası

Doktor muayenehanesi (Yataklı klinik) aylık asgari ücretin %10’u(yüzde on) ile aylık asgari ücretin %60’ı()yüzde altmış) arası