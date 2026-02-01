Atletizm Federasyonu’nun gelecek vaat eden atletlerinden Ecem Nehir Çelik, başarılarına bir yenisini ekleyerek Türkiye ikincisi oldu.

İstanbul’da düzenlenen Yeşilay Türkiye Salon Şampiyonası’nda henüz 18 yaşında olmasına rağmen büyükler kategorisinde kendinden yaşça büyük isimlerle yarışan Ecem, uzun atlama branşında elde ettiği 5.87’lik derecesi ile Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi.

Antrenörü Mehmet Baykent ile geride bıraktığı yoğun hazırlık döneminin ardından bu sezon başarılı sonuçlar elde eden Ecem, ayrıca kendi en iyi kişisel derecesini de bu yarışta yakaladı. Sezonun devamında daha büyük başarıların geleceğinin sinyallerini verdi.