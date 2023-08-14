GÜNDEM KIBRIS- ÖZEL HABER

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Cuma günü kabinesinde değişikliğe gitti. Yeni kabinede Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz İçişleri Bakanı, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş olurken, İzlem Gürçağ Altuğra, Hasan Taçoy, Alişan Şan ve Ziya Öztürkler kabine dışı kaldı.

UBP TABANI OLUMLU KARŞILADI…

Güzelyurt bölgesinden bir bakan olmaması Güzelyurt bölgesinde rahatsızlık yaratırken, UBP tabanı ise kabine değişikliğini olumlu karşıladı. Özellikle İçişleri bakanı olan Dursun Oğuz’un yeni görevi büyük memnuniyet yaratırken, bir süredir İçişleri Bakanlığı hakkında çıkan iddiaları bitireceği ve bakanlığı bir düzene koyacağı yönünde öngörüler bulunuyor. Yeni Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın ise Maliye Bakanlığı’nda birimler arasında yaşanan kopukluğu gidereceği ve daha düzgün bir yapı ortaya çıkaracağı yönünde olumlu konuşmalar UBP tabanında konuşuluyor.

TÜZÜK ÇALIŞMALARI SON HIZ DEVAM EDİYOR…

Hasan Taçoy’un bakanlıktan alınması ve yeni bir görev verilmemesi ise UBP tabanında beklenen etkiyi yaratmadı. Örgütlerde yeni kabine olumlu karşılanırken, “Bu değişikliğin çoktan yapılması gerekiyordu” yorumları yapılıyor. UBP’de tüzük çalışmaları ise aralıksız devam ediyor. Örgütler ve hukukçuları ile birlikte yeni tüzük üzerine çalışan Üstel, kapsayıcı ve fikir alışverişi yaparak uyguladığı politikası ile UBP’lilerin fikirlerine danışarak yeni tüzük çalışmalarını sürdürüyor.