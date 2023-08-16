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2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı sonunda öğretmen sendikalarının eylemi ve grevi nedeniyle final sınavları yapılmadan, vize sınavlarındaki notlar baz alınarak karne verildi ve bin 300’ü aşkın öğrenci sınıfta bırakıldı.

Haziran ayından beridir çocukların ve ailelerin 'ne olacağına' dair heyecanlı bekleyişi sürerken, konuyla ilgili son gelişmeyi Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın, sabah programında canlı yayında açıkladı.

"Bana yalan söylediler, sizlerden özür dilerim..."

Bakanlar Kurulu'nun dünkü toplantısında 'Eylül ayının içinde ek bütünleme yapılması' kararını onayladığını duyuran Çiğdem Aydın, önce yaşananlara sonra alınan karara isyan etti.

Öğrenci ve velilerden özür dileyen Aydın, 'bana yalan söylediler. Resmi isimler bana 5 ortalama üzerini geçireceklerini, 5 ortalamanın altında kalan öğrencilere bütünleme sınavı yapacaklarını söylediler. Bende resmi kaynaklara inanarak bunu sizlerle paylaştım. Çok özür dilerim" dedi.

"Üst Kurul'a hükumeti temsilen eğitimin dışından kişileri koyarak, eğitim adına karar verdiler"

4 BİN KİŞİYİ ETKİLEYEN KARAR NASIL ALINDI….

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun bir Üst Kurul oluşturarak bu kararı onayladığını ve ardından Bakanlar Kurulu'na gönderdiğini anlatan Aydın, şunları söyledi:

"Çocukların ve de ailelerin geleceğini etkileyecek karara Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, görevden alınan Hasan Taçoy ve Alişan Şan hükumet adına imza koydu. Taçoy ve Şan'ın neye imza attıklarını bildiklerinden emin değilim çünkü o günlerde bakanlık koltuğunu düşünüyorlardı. Bin 300’ü aşkın çocuk var ailelerini de düşündüğünüzde 4 bin insanı etkileyen bir karardır bu. Sizin etrafınızda eğitimden anlayan bir çok insan var. Ziya Öztürkler, Hasan Küçük, Mutlu Atasayan, Kemal Dürüst, Özdemir Berova vs. Neden o Üst Kurul'a eğitimden anlayan insanları koymak yerine Sayın Ünal Üstel'in kurultayda rakibi olacak olan Hasan Taçoy ve görevden alınan Alişan Şan’ı koydunuz? Bunu yapan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'dur. Bundan sonraki süreçte napıyorlar umrumda değil, ki günü geldiğinde 4 bin kişinin de umurunda olmayacaksınız."

"ÇOCUKLARI GÖZDEN ÇIKARDINIZ"

Ek bütünleme sınavlarının Eylül'de yapılacağını kaydeden Aydın, Ağustos ayının ortasına gelindiğini hatırlatarak 'kaç tane çocuk bu sınavları geçebilecek?' diye sordu. Çocukların bütünleme sınavlarında 2022-2023 eğitim yılının tüm müfredatından sorumlu olacaklarını söyleyen Aydın, 'bu sınavları kaç çocuk geçecek? diye sordu. En az bin 300 çocuğu gözden çıkararak sistemin dışına atmış oluyorsunuz. 'Zaten bu çocuklardan bir şey olmaz?' diye mi düşünüyorsunuz? İnsanlar evlatlarından vazgeçsin mi istiyorsunuz? Öyle bir dünya yok. Kimse çocuğundan vazgeçmez" dedi.

"YENİ BAKANLAR KURULU'NUN İLK KARARI BİN 357 ÇOCUKTAN VAZGÇEMEK OLDU"

Yeni Bakanlar Kurulu'na da hayırlı olsun temennilerini ileten Aydın, "İlk kararınız bin 300 kadar çocuktan vazgeçmek oldu. Tebrik ederim, hayırlı olsun bunu unutmayacağız" dedi.

"ÖZEL DERS EKONOMİSİ OLUŞTU FARKINDA MISINIZ?"

Ülkede özel ders ekonomisi oluştuğunu defalarca dile getirdiğini de kaydeden Aydın, öğretmenlerin çocukları ek bütünlemeye hazırlamak için özel ders başına 500 Dolar ücret istediğini kaydederek, ' Bunu da söyledik kimsenin umurunda değil. Bunlara rağmen bu kararı verdiler" diye konuştu.

İLLAKİ YENİ OLUŞUM MU LAZIM?

"Bu ülkenin iyi günler görmesi için illa yeni bir siyasi oluşum mu gerekiyor. Buna mı yönelelim?" diye soran Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın, bu sistemin insanları çileden çıkardığına vurgu yaparak 'sizlere yazıklar olsun' dedi.

" KENDİNİZDEN BAŞKA KİMSEYİ DÜŞÜNMÜYORSUNUZ"

Aydın, konuyla ilgili sözlerini şöyle noktaladı:

"Ülkenin her tarafı dökülüyor. Egoları çok yüksek, kimseyi dinlemeyen 1300 öğrenciyi hiç umursamayan, 1300 öğrencinin ailesini düşünmeyen nüfusun 4 bin kadarını hiç duymayan görmeyen bakmayan bir bakan oturuyor şu an kabinede. Kendinizden başka kimseyi düşünmüyorsunuz"