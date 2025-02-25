Dubai çikolatasının tahtını sallayacak yeni bir tatlı trendi TikTok’ta gündem oldu. Son dönemde sosyal medyada büyük ilgi gören Melek saçlı çikolata, fıstık kreması ve pişmaniye dolgulu pembe bar formuyla dikkat çekiyor.

İçeriğindeki pişmaniye, vanilya, nar ve ahududu aromaları ile lezzetini tamamlıyor. Görünümüyle saç tellerini andıran bu çikolata, benzersiz yapısı ve içeriğiyle sosyal medyanın yeni favorisi olmaya başladı.

Dubai çikolatasına rakip mi?

Dubai çikolatası, antep fıstığı kreması ve kadayıf gibi egzotik malzemeler içererek kısa sürede popüler hale gelmişti. Ancak, Melek saçlı çikolata, pişmaniye dolgusu ile rakibini geride bırakmaya hazırlanıyor.

İki çikolata arasındaki fark, Dubai çikolatasının yoğun fıstık aroması taşırken, Melek saçlı çikolatanın daha hafif ve tatlı bir dokuya sahip olması şeklinde öne çıkıyor.

Yüksek fiyatı dikkat çekiyor

Melek saçlı çikolata da yüksek fiyatıyla tartışma yarattı.

Bir kalıbı 19 Euro (yaklaşık 727 TL) fiyatla satılıyor.

Kargo ve nakliye masrafları eklendiğinde toplam fiyat 30 Euro’ya (yaklaşık 1.148 TL) çıkabiliyor.

Bu nedenle çikolatayı denemek isteyen birçok kişi, fiyatının fazla yüksek olduğunu belirterek eleştirilerde bulunuyor.

Sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü

TikTok’ta hızla yayılan Melek saçlı çikolata, sosyal medya kullanıcılarının yorumlarıyla gündemde.

Bazı kullanıcılar, lezzetini ve görsel cazibesini övgüyle anlatırken,

Bazıları ise fiyatının aşırı pahalı olduğunu ve lezzetinin Dubai çikolatasını geçemeyeceğini savunuyor.