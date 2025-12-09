Yeniboğaziçi ve Gönyeli’de iki ayrı ölüm olayı meydana geldi.

İlk olay saat 11.00 sıralarında Yeniboğaziçi’nde yaşandı. 73 yaşındaki Margaret Elizabeth Anne Link, ikametgahında yaşamını yitirmiş halde bulundu.

İlk fiziki muayenede, Link’in vücudunda herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı açıklandı. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

İkinci olay ise saat 14.00 sıralarında Gönyeli’de meydana geldi. 56 yaşındaki Ömer Akbelen, evinde ölü bulundu. Akbelen’in ölüm sebebi de yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

Her iki olayla ilgili polis soruşturmalarının sürdüğü bildirildi.