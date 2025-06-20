Toplantı sonrası yeni dönemde Yönetim Kurulu görev dağılımı yapıldı.Buna Göre İki yıl süresinde görev yapacak olan YK üyeleri şu şekilde oluşmuştur;

Başkan: Ali Vehid
Genel Sekreter: Evrim Hınçal
Mali işlerden sorumlu As Başkan:  Ahmet Şeytan
Lokal Tesis Sorumlusu: Ali Kemal Piyale
Sosyal İşler Sorumlusu: Berkant Dağer
Muhasip üye:  Bertu Dedeler
Basın işlerinden sorumlu:  Burçin Aliusta
Sosyal Medya sorunlusu: Çağkan Kabataş
Hukuk işlerinden sorumlu: Cemre İpçiler
Futbol şube sorumlusu: Mehmet Özkasnak
Futbol şube sorumlusu: Ömer Metbulut
Futbol şubesi: Özgür Erkök
Özkaynak(Altyapı) sorumlusu: Raşit Özgür
Üyelerden sorumlu As Başkan:  Salahi Çağman
Futbol Şube sorumlusu: Şenol Karayel
Özkaynak (Altyapı) sorumlusu: Tunç Aybars
Özkaynak(Altyapı) sorumlusu: Yudum Mişon
Faal üye: Yusuf Erdem

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