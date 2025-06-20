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Toplantı sonrası yeni dönemde Yönetim Kurulu görev dağılımı yapıldı.Buna Göre İki yıl süresinde görev yapacak olan YK üyeleri şu şekilde oluşmuştur;

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