Toplantı sonrası yeni dönemde Yönetim Kurulu görev dağılımı yapıldı.Buna Göre İki yıl süresinde görev yapacak olan YK üyeleri şu şekilde oluşmuştur;
Başkan: Ali Vehid
Genel Sekreter: Evrim Hınçal
Mali işlerden sorumlu As Başkan: Ahmet Şeytan
Lokal Tesis Sorumlusu: Ali Kemal Piyale
Sosyal İşler Sorumlusu: Berkant Dağer
Muhasip üye: Bertu Dedeler
Basın işlerinden sorumlu: Burçin Aliusta
Sosyal Medya sorunlusu: Çağkan Kabataş
Hukuk işlerinden sorumlu: Cemre İpçiler
Futbol şube sorumlusu: Mehmet Özkasnak
Futbol şube sorumlusu: Ömer Metbulut
Futbol şubesi: Özgür Erkök
Özkaynak(Altyapı) sorumlusu: Raşit Özgür
Üyelerden sorumlu As Başkan: Salahi Çağman
Futbol Şube sorumlusu: Şenol Karayel
Özkaynak (Altyapı) sorumlusu: Tunç Aybars
Özkaynak(Altyapı) sorumlusu: Yudum Mişon
Faal üye: Yusuf Erdem
Faal Üye: Süleyman Edip
Faal Üye: Abdullah Sultanoğlu