Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

17.11.2024 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Yenierenköy - Dipkarpaz Anayolunun 1. Kilometreleri içeriside Hilal Yıldız (K-24), 81 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UY 504 plakalı salon araç ile Yenierenköy istikametinden Dipkarpaz İstikametine doğru seyrettiği esnada viraj üzerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi neticesinde, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Halil MENTEŞOĞULLARI (E-28) yönetimindeki NV 604 plakalı aracının sağ yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suretiyle kaza yapan UY 504 plakalı araç sürücüsü Hilal Yıldız tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.