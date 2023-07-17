-ÖZEL HABER

Yenierenköy'e bağlı Derince Piknik alanında öğle saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede ormanlık alana yayıldı.

Yangının fark edilmesiyle birlikte, bölgedeki tüm İtfaiye ekipleri anında müdahale etti.

Gündem Kıbrıs muhabirinin Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş'ten aldığı bilgiye göre, yangın kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

"Helikopter hazır bekliyor"

'Aşırı sıcaklardan dolayı teyakkuzdayız' diyen Güneş, yangın helikopterinin hazır bir şekilde bekletildiğini belirterek, 'çok şükür ona gerek duymadan ekiplerimiz yangını kontrol altına almıştır' dedi.