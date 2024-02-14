Özellikle Gönyeli ve Yenikent’te kanalizasyon anlamında rahatlama sağlayacak proje hayat buluyor. Gönyeli Alayköy Belediyesi tarafından çıkılan Gönyeli Güney Ana Taşıyıcı Kanalizasyon İhalesi sonuçlandı. Projenin tamamlanması ile Gönyeli Güney Ana Taşıyıcı Kanalizasyon hattının önemli bir kısmı tamamlanmış olacak. Projenin ikinci etabının tamamlanması ile de sürekli sorun yaratan Yenikent’teki pompa istasyonları artık kullanılmayacak.

Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, 2024 yılının proje yılı olduğuna vurgu yaparak Ana taşıyıcı Kanalizasyon İhalesi’ni önemsediğini kaydetti. Amcaoğlu, pompa istasyonu sorununu aşmak için bu ihaleyle ilk adımı attıklarını söyledi.

İhale detayları

İhaleyi Nazlı kardeşler Construction Ltd. üstlendi.

270 günde tamamlanması beklenen projenin toplam uzunluğu 2 bin 593 metre olacak.

Projede atık su ana taşıyıcı hatlar üzerinden şehirden taşınacak ve Ø500’lük boru ve 50 adet menhol kullanılacak.

Gönyeli Alayköy Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılan açıklamada daha önceden kanalizasyon boru alım ihalesi ile boruların alındığı bu nedenle projenin hızlı bir şekilde başlayacağı kaydedildi.

İki önemli taşıyıcıdan biri olacak

Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin çıktığı ihale tamamlandığında bu hat bölgedeki iki önemli ana taşıyıcıdan biri olmuş olacak. Birincinin tamamlanmasının ardından ikincisi için de ihaleye çıkılarak Yenikent ve Gönyeli bölgelerindeki kanalizasyon sıkıntısı çözülmüş olacak.

Pompa istasyonlarına ihtiyaç kalmayacak

Bu ihale ile Gönyeli Güney Ana Taşıyıcı Kanalizasyon hattının önemli bir kısmı tamamlanmış olacak. Projenin ikinci etabının tamamlanması ile de Yenikent’te sürekli sıkıntı yaratan 4 adet pompa istasyonu iptal edilecek. Ana taşıyıcı hattın ilk etapta ihale edilen kısmı, Yenikent’in güneyinde bulunan Djinar/Çınar Deresi kenarından geçecek.

Amcaoğlu: Bu projeyi çok önemsiyoruz

İhale imza töreninde bir konuşma yapan Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, alt yapı sorunlarının çözümüne öncelik verdiklerini ve yıllardır yaşanan pompa istasyonları sorununu çözecek olan bu ilk adımı önemsediklerini söyledi. Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi finansmanı ile gerçekleştirilecek projenin özellikle Yenikent’teki sıkıntılara çare olacağını söyleyerek, her zaman yanlarında olan Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teşekkür etti.

“2024 proje yılı olacak”

Amcaoğlu, 2023 yılını toparlanma, 2024 yılını ise proje yılı olarak planladıklarını ifade ederek bu yıl birçok projenin hayata geçeceğini bu ihale ile bir projeyi daha hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Birçok proje ve ihalenin de kısa süre içerisinde duyurusunu yapacaklarını ifade eden Amcaoğlu, halkımızın daha refah bir kentte yaşaması için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Amcaoğlu, halkın hissedeceği projelerin hayata geçmeye başladığını da ifade ederek park, kültür sanat ve insana dokunan projelerin başarı ile ilerlediğini söyledi.

İhaleyi üstlenen Nazlı Kardeşler Şirketi yetkilileri ise bir Gönyelili olarak ihaleyi almaktan gururlu olduklarını belirterek Gönyeli için çalışmaktan memnun olduklarını ifade etti.