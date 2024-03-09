8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Adana'dan kadın cinayeti haberi geldi.

Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde Gaziantep'in Nizip Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olan acil tıp uzmanı Dr. Feray Balkan, annesini ziyaret için Adana’ya geldi.

Bir yıl önce astsubay eşi Seçkin Ergü’den boşanan Feray Balkan, annesi Eda Balkan ve 2 çocuğuyla bir süre dışarıda gezdikten sonra eve döndü.

Annesinin apartmanına giren Balkan, binanın asansörünün önündeki merdiven boşluğunda bekleyen eski eşi tarafından beylik tabancasıyla öldürüldü.

Astsubay Ergü kaçtı.

POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Silah seslerini duyan apartmandakilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet savcısı ile polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Feray Balkan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

YAKALANDI

Şüpheli Ergü ise Çukurova Emniyet Müdürlüğü'nün ekipleri tarafından olay yerinin yakınında, cinayette kullandığı değerlendirilen tabancayla yakalandı.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Anne Eda Balkan'ın evine gelen doktorun arkadaşları ise olayın şokunu yaşadıklarını söyledi. Balkan’ın, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde birlikte görev yaptığı arkadaşı EKG teknisyeni Sibel Şahin, "Aşağıda pusu kurmuş. Anne ve çocuklarını asansörle yukarı göndermiş. Onlar eve çıkmışlar. Feray'ı asansöre bineceği sırada katletmiş." dedi.

Diğer mesai arkadaşları ise Feray’ın boşandıktan sonra çocuklarına baktığını, eşiyle şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandıklarını ancak ailevi meselelerini kimseyle paylaşmadığını anlattı.