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Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: İşi gücü bırakmış kendi içinde kavga ediyor

Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: İşi gücü bırakmış kendi içinde kavga ediyor

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dağıstan kurtarılamadı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir Y, Erdal Dağıstan'ı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen Yeşilöz köyü Muhtarı Kadir Y. (62) ile muhtar adayı Erdal Dağıstan (45) arasında tartışma çıktı.

Çankırı 'da bir muhtar , husumetli olduğu muhtar adayını bıçaklayarak öldürdü. Katil muhtar, gözaltına alındı.

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