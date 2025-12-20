Ercan Havalimanı’ndan 16 Aralık 2025 tarihinde KKTC’ye giriş yapan S.K. (E-35)’nin valizinde, Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri tarafından yapılan kontrolde gümrüğe beyan edilmemiş gıda maddeleri tespit edildi.
Yapılan aramada, toplam 32 kilogram kuyruk yağı ile 3 kilogram yeşil biber ele geçirildi. Olayın polisin bilgisine 19 Aralık 2025 tarihinde ulaşmasının ardından başlatılan ileri soruşturma kapsamında bahse konu şahıs tutuklandı.
Polis tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.