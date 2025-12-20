Bunlar da ilginizi çekebilir

Polis tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Yapılan aramada, toplam 32 kilogram kuyruk yağı ile 3 kilogram yeşil biber ele geçirildi. Olayın polisin bilgisine 19 Aralık 2025 tarihinde ulaşmasının ardından başlatılan ileri soruşturma kapsamında bahse konu şahıs tutuklandı.

Ercan Havalimanı’ndan 16 Aralık 2025 tarihinde KKTC’ye giriş yapan S.K. (E-35)’nin valizinde, Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri tarafından yapılan kontrolde gümrüğe beyan edilmemiş gıda maddeleri tespit edildi.

