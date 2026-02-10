13 Şubat Cuma günü saat 10:30’da düzenlenecek açılış töreni ile kapılarını resmi olarak açacak İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı, hizmet alanı ile adanın en büyük kapalı Pazar alanı olma özelliğine sahip.

İskele’de, adanın en büyük hizmet alanına sahip kapalı pazar yeri açılıyor. Toplam 30 bin metrekarelik geniş bir alan üzerine inşa edilen proje, modern mimarisi, güçlü altyapısı ve çok yönlü kullanım alanlarıyla sadece İskele’ye değil, tüm adaya örnek olacak nitelikte. 4 bin metrekarelik alan üzerine kurulan kapalı Pazar yeri, üretici ile tüketiciyi dört mevsim boyunca hijyenik, güvenli ve konforlu bir ortamda buluşturacak. 30 Ocak’ta pazarcı esnafının konuşlandırılması için kapılarını açan ve halkın büyük beğenisini toplayan Kapalı Pazar Yeri’nin resmi açılış töreni ise 13 Şubat Cuma günü saat 10.30’da gerçekleşecek.

Bez çanta hediye edilecek, elektronik tartı kontrol noktaları oluşturulacak

Hizmet alanı ile adanın en büyük kapalı pazar alanına ve en geniş çevre otopark düzenine sahip Kapalı Pazar Yeri tamamen kapalı şekilde inşa edildi, vatandaşların konforlu ve güvenli bir ortamda alışveriş yapabilmesi için tüm detaylar düşünülerek hazırlandı. Yaklaşık 300 araçlık otoparkı, pazarcı, otobüs, vatandaş ve özel gereksinimli otopark alanı bulunuyor. Her bir detayı titizlikle tamamlanan İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı’nın açılışında alışveriş yapmaya gelenlere, Çevre Dairesi’nin naylon poşet kullanımına yönelik aldığı kararlar doğrultusunda, pazarda bez çanta hediye edilecek. Yine vatandaşın gönül rahatlığıyla alışverişini yapması, satın aldıkları ürünlerin ağırlığını kontrol edebilmesi için elektronik tartı noktalarının da kurulduğu alanda, İskele Belediyesi Zabıta Birimi de hizmet verecek.

Alışveriş arabaları ile vatandaşa kolaylık sağlanacak

İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri, vatandaşların konforlu ve keyifli bir alışveriş deneyimi yaşayabilmesi için her ayrıntı düşünülerek tasarlandı. Pazar alanı içerisinde, alışverişe gelen vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir adet büfe ve bir adet kahve büfesi hizmet verecek. Kapalı pazar alanının hemen dışında ise balıkçı standı yer alacak. Böylece vatandaşlar, taze ürünlere kolay ve düzenli bir ortamda ulaşma imkânı bulacak. Öte yandan, alışveriş sırasında vatandaşlara büyük kolaylık sağlaması amacıyla alışveriş arabaları da pazar alanında kullanıma sunulacak. Bu uygulama sayesinde özellikle yaşlılar, çocuklu aileler ve yoğun alışveriş yapan vatandaşlar, ürünlerini rahatlıkla taşıyabilecek ve alışverişlerini daha konforlu bir şekilde tamamlayabilecek.

Dev kompleks, çeşitli sosyal aktivitelere ev sahipliği yapabilecek

Tamamı kapalı olarak inşa edilen İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri, pazarın kurulduğu günlerin dışında da halka hizmet verebilecek şekilde dizayn edildi. İskele Belediyesi Proje Birimi tarafından tasarlanan ve hayata geçirilen tamamı kapalı olarak inşa edilen kapalı pazar yeri; çeşitli sosyal aktiviteler başta olmak üzere yılın her döneminde farklı amaçlarla kullanılabilecek, yaşayan bir kamusal alan olarak İskele halkına hizmet verecek.