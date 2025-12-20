Polisin açıklaması şöyle:

19.12.2025 tarihinde, saat 11.10 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir alışveriş merkezi içerisinde, Gazimağusa’da sakin Ali GUG (E-47) aniden rahatsızlanması üzerine, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirmiştir.

Adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.