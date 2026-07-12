Polisten yapılan açıklamaya göre, olay 12 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.45 sıralarında Aygül Sokak'ta meydana geldi. A.Ö. (45), alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada (nefes örneği vermeyi reddetti), makul bir mazereti olmaksızın kendi şirketine ait aracın üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi.

Kısa sürede alevlere teslim olan araç tamamen yanarken, yangın olay yerine sevk edilen İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan zanlı hakkında "Sarhoşluk, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır ve Hareket" suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.