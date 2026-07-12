Budamanın keyfi değil, uzman kontrolünde gerçekleştirilen bir gençleştirme budaması olduğunu vurgulayan Harmancı, ağaçların yaklaşık iki ay içinde yeniden yeşereceğini söyledi.

"Budama uzman onayıyla yapılıyor"

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Harmancı, kamuoyundan gelen eleştirileri dikkatle okuduğunu ve saygıyla karşıladığını belirtti. Yapılan işlemin ziraat mühendislerinin onayı ve gözetiminde gerçekleştirildiğini ifade eden Harmancı, gençleştirme budamasının ağaçların ömrünü uzatan bilimsel bir uygulama olduğunu kaydetti.

"Amaç surları ortaya çıkarmak ve riskleri önlemek"

Budamanın neden gerekli olduğuna da değinen Harmancı, çalışmanın iki temel amacı bulunduğunu söyledi. Buna göre, Lefkoşa'nın en önemli tarihi değerlerinden biri olan surların daha görünür hale getirilmesi ve yaşlanarak kuruyan ağaç dallarının kırılarak vatandaşlar için tehlike oluşturmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

"Ağaçlar iki ay içinde yeniden yeşerecek"

Benzer budama çalışmalarının daha önce de yapıldığını hatırlatan Harmancı, o dönem de benzer eleştirilerin yöneltildiğini ancak zamanla ağaçların daha sağlıklı şekilde gelişimini sürdürdüğünün görüldüğünü ifade etti.

Aynı bölgede yaklaşık üç ay önce budanan ağaçların bugün yeniden yeşerdiğini gösteren fotoğrafları da paylaşan Harmancı, mevcut budamanın sonuçlarının da kısa sürede görüleceğini söyledi.

"Yeşili seven insanlar bu kararı verdi"

Ziraat mühendisleri ve peyzaj mimarlarının doğaya zarar vermek için değil, yeşili korumak amacıyla bu meslekleri seçtiklerini vurgulayan Harmancı, yapılan işlemin bilimsel gerekçelere dayandığını belirtti.

Budama çalışmalarının 25 Haziran 2026 tarihinde kamuoyuna duyurulduğunu anımsatan Harmancı, duygusal tepkileri anlayışla karşıladıklarını ancak iki ay sonra yeniden yeşerecek ağaçların yapılan çalışmanın doğruluğunu ortaya koyacağını ifade etti.