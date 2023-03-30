Kafasından ciddi şekilde yaralanan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerine gelen polisin soruşturması sürüyor.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, sürüş sırasında bisikletinin önünü havaya kaldıran genç, dengesini kaybetmesinin ardından düştü.

Akpınar’ın 25 Milyon TL’lik Karın Ağrısı…

Akpınar’ın 25 Milyon TL’lik Karın Ağrısı…

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