Girne Namık Kemal Caddesi, Çanakkale Sokak’ta tehlikeli şekilde bisiklet süren genç, dengesini kaybetmesinin ardından düştü
Kafasını kaldırıma çarpan bisikletli, ağır şekilde yaralandı.
Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, sürüş sırasında bisikletinin önünü havaya kaldıran genç, dengesini kaybetmesinin ardından düştü.
Kafasını kaldırıma çarpan genç, bilincini kaybetti.
İlk yardıma çevredekiler koştu.
Kafasından ciddi şekilde yaralanan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerine gelen polisin soruşturması sürüyor.
Kaynak : Kıbrıslı
Yorumlar