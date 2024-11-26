Polisin açıklaması şöyle:
25.11.2024 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Girne’de, aralarında yaşanan tartışma sonrası H.K.(E-31), eski kız arkadaşına hitaben şiddet kullanma tehdidinde bulunarak, kullanımındaki araca rızası dışında binmesini sağladıktan sonra araçtan inmesine müsaade etmeyip, zorla başka bir yere götürmek suretiyle kanunsuz olarak alıkoymuştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.