Girne’de, bir apartman dairesinde meydana gelen soygun ve darp meselesiyle ilgili 24 yaşındaki S.P. tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 22.00 sıralarında, kimliği meçhul şahıs, Girne’de bulunan bir apartman dairesinin pancurunu kırıp hasara uğrattıktan sonra pencereyi açarak içeriye girmiş ve ikametgah içerisinde bulunan çanta ile para cüzdanında muhafaza edilen toplam 900 TL ve 40 Euro nakit parayı alıp çaldıktan sonra, kendisini fark edip durdurmaya çalışan ev sakinin yüzüne ve başına elleriyle vurup ciddi şekilde darp ettikten sonra, içeriye girdiği pencereden çıkıp kaçtığı belirtildi.

Olay, polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak S.P. tespit edilerek tutuklandı.

Polisin soruşturması sürüyor.