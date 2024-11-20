Polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 10.11.2024 tarihinde saat 03.00 raddelerinde Gönyeli'de sakin M.M.İ.S Lefkoşa'da, Küçük Kaymaklı Dumlupmar bölgesi sakin 20 yaşındaki Ç.Ö. isimli kadının ikametgahına izinsiz olarak girerek Mülküne tecavüz ettikten sonra yatak odası içerisinde uyuduğu esnada üzerine çıkıp ellerini tutmaya çalışıp Cinsel Saldırıda bulunup, akabinde konu ikametgahtan ayrıldığını söyledi. Polis memuru, Ç.Ö.Ş’ün yapmış olduğu şikayetin hemen ardından başlatılan soruşturma kapsamında Lefkoşa Adli Şube ekipleri ve Lefkoşa Cürümleri Önleme şubesinin olay bölgesinde KGYS kameraları ve bölgedeki kameralar incelenerek huzurda bulunan zanlının izine rastlandığını belirtti.

Polis, zanlının 19.11.2024 tarihinde Gönyeli Bölgesinde bulunan ikametgahında tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının ikametgahında 20.00-20,45 saatleri arasında mahkeme emri ışığında yapılan aramada olay günü giymiş olduğu kıyafetlerin tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı. Polis, zanlının suçunu kabul ettiğini, ifadesinde çok alkollü olduğunu, nereye ve kimin evine girdiğini ve neden girdiğini hatırlamadığını, olayın farkında olmadığını söylediğini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek olan kamera görüntüleri ve alınacak ifadeler olduğunu, zanlının ülkemizdeki yasal statüsünün de araştırılacağını belirterek, 2 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.