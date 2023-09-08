İskele’de, 07.09.2023 tarihinde saat 14:30 sularında, Anfora Alışveriş Merkezi’nin arka kısmında bulunan bir şahsa ait arazi içerisinde meydana gelen olayda, F.K. (E-42) adlı kişi, sera montajı için kullandığı kaynak makinesini gerekli önleyici tedbirleri almadan kullanırken, makineden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Yangın, İtfaiye Ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Ancak yangın sonucunda, iki dönümlük arazi içerisindeki kuru otların yanı sıra muhtelif ebatlarda 37 adet kelepçeli sulama hortumu ve iki adet vana zarar gördü.

Bahse konu şahıs, yangının çıkmasına neden olduğu gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı, ve soruşturma devam etmektedir.