İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir çocuk, babasını öldürdü.
Olay saat 07.00 sıralarında Sarıgazi Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun eşi, araçla oğlu K.Karakoyunlu'yu (14) okula götürmek için siteden çıktı.
ÇOCUK "TELEFONUMU UNUTTUM" DİYEREK EVE GERİ DÖNDÜ
Telefonunu unuttuğunu söyleyen K.Karakoyunlu eve geri döndü. Eve giren 14 yaşındaki çocuk, odasında uyuyan babasını 20 yerinden bıçakladı.
BABASINI ÖLDÜRDÜ, ANNESİNE ''EVDE YABANCI BİRİ VAR'' DEDİ
Baba Karakoyunlu aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralanırken, çocuk annesinin yanına koşarak evde yabancı birisinin olduğunu söyledi.
Annesi eve gittiğinde, eşinin kanlar içerisindeki halini gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri, sitenin etrafında önlem aldı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLMUŞ
Öte yandan hayatını kaybeden Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun, geçtiğimiz milletvekili seçimlerinde CHP'den 1. Bölge İstanbul Aday Adayı olduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.