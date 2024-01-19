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Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan hayatını kaybeden Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun, geçtiğimiz milletvekili seçimlerinde CHP'den 1. Bölge İstanbul Aday Adayı olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, sitenin etrafında önlem aldı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Annesi eve gittiğinde, eşinin kanlar içerisindeki halini gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Baba Karakoyunlu aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralanırken, çocuk annesinin yanına koşarak evde yabancı birisinin olduğunu söyledi.

BABASINI ÖLDÜRDÜ, ANNESİNE ''EVDE YABANCI BİRİ VAR'' DEDİ

Olay saat 07.00 sıralarında Sarıgazi Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun eşi, araçla oğlu K.Karakoyunlu'yu (14) okula götürmek için siteden çıktı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir çocuk, babasını öldürdü.

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