Tarihe "Falyalı suikastı" olarak geçen, 8 Şubat 2022'de Girne- Çatalköy'de haince yaylım ateşine tutularak öldürülen, sevilen iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın katil zanlılarının Türkiye’de yargılandığı davada karar duruşması İstanbul 36'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşma sırasında gergin anlar yaşanırken mahkeme heyeti kararını açıkladı.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen “Falyalı Suikastı” davasında Mehmet Faysal Söylemez hakkında tasarlayarak iki kez adam öldürme ve suç işlemek için örgüt kurma ve yönetme suçundan beraat edilmesine ve tahliyesine, Metin Süs’ün aynı suçlardan beraatına, Mustafa Söylemez hakkında örgüt yöneticiliğinden beraatına, ancak iki kişiyi tasarlayarak adam öldürme nedeniyle iki kez müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına, Abdürrahim Çelik, Cengiz Şener ve Ender Yıldız’ın her iki kişinin öldürülmesine yardım etmesine nedeniyle 25’er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.