Yeşilkent Mahallesi’nde arızalı olduğu gerekçesiyle sokağın başına park edilen minibüs, el freni çekilmediği için hareket ederek rampada kaymaya başladı.

Hızlanan minibüs, sokağın sonunda Emrah Taneri’nin oturduğu evin duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kısmen pencereden içeri giren minibüs, evin duvarında hasara neden oldu.

Duvarın yıkılan kısmından kopan tuğla ve beton parçaları, odada bulunan ranzadaki iki çocuğun yanına düştü.

Minibüsü sokağa park eden sürücünün akrabası olduğu öğrenilen Mehmet Taneri, “Arızalı minibüs el freni çekilmeden bırakılmış. Hızla kayarak duvara çarptı" dedi.

Ev sahibi Emrah Taneri ise gürültüyü duyduklarında gardırobun devrildiğini sandıklarını belirterek, “Çarpmanın şiddetiyle kopan tuğla ve beton parçaları, yatakta oturan çocuğumun bacağının hemen yanına düştü." diye konuştu.