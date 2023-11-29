Kalkanlı’daki bir marketten 5 adet çikolata çalan 19 yaşındaki genç tutuklandı. “Sirkat” suçlamasıyla tutuklanarak Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı R.S., teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

Mahkemeden söz alan zanlı, “hırsızlık yaptığına çok pişman” olduğunu söyledi.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis Memuru Ahmet Sonat, olayla ilgili olguları aktardı. Polis, zanlı R.S.’nin 28 Kasım 2023 tarihinde, 16.15-16.40 saatleri arasında Kalkanlı’da faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden zanlı R.S.’nin (E-19), toplam değerleri 250 TL olan çikolataları çantasına koyarak ödeme ayrıldığının tespit edildiğini belirtti.

Çikolatalar emare alındı Polis, zanlının aynı gün derdest emri gereği tutuklandığını ve sirkat ettiği 5 adet çikolatanın çantada bulunarak emare alındığını kaydetti.

Zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirten polis, zanlının tahkikata etki edebileceği kısmın tamamlandığını söyledi, teminat talep etti. Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, KKTC vatandaşı bir kişinin 100 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve haftada 1 gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücutta bulunması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Kaynak: Bağımsız Medya