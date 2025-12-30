Polis, 29 Aralık 2025 tarihinde saat 22.30 sıralarında zanlının Lefkoşa’daki ikametgahları içerisinde 241 miligram alkolün etkisi altındayken annelerine vurduğu gerekçesiyle abisini 16 santim uzunluğundaki bıçakla göğsünden bir kez bıçakladığını açıkladı. Polis, ağır yaralanan İ.V.B.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldığını, ameliyat edildikten sonra genel cerrahi servisinde müşahede altına alındığını belirtti. Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını, olayda kullanılan bıçağın emare alındığını ve doktor kontrolünden geçirilerek, rapor alındığını ifade etti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, yaralının durumunun netlik kazanmadığını, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.