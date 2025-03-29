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Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kız, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Karşıdan karşıya geçmek istedi, iki kez otomobil çarptı!

Karşıdan karşıya geçmek istedi, iki kez otomobil çarptı!

Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağır, iddiaya göre, koltukta oturduğu sırada ön kısımdaki demire başını çarparak yaralandı.

Trabzon 'da 24 Mart'ta Yeni Mahalle'deki lunapark a giden 17 yaşındaki Rabia Nur Sağır ve arkadaşı, ranger oyun aletine bindi.

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