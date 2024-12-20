Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 13-19 Aralık tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen analizler sonucunda Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.

İthal ürünlerden alınan 40 numunenin 40’ı temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren numuneye rastlanmadı.

Yerli ürünlerden alınan 16 numunenin 12'si temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 4 numuneye rastlandı.

Yıldırım köyü sakini Cahit Vudalı’ya ait salatalık da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Yıldırım köyü sakini Hüseyin Özbeyli’ye ait yeşil çarli biber de tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verildi.

Mağusa sakini Mustafa Yıldırım’a ait salatalık da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Haspolat köyü sakini Almaz Racapone’a ait dereotunda da tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verildi.