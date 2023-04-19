Fidanlar Türkiye’deki depremde hayatını kaybeden tüm çocuklar anısına dikildi.

LTB’den verilen bilgiye göre, Yeşil Sokak’ta gerçekleştirilen fidan dikimine, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bölge muhtarı Ayşe Tahir Serhat, Bilgi Durağı Eğitim Merkezi öğrenci ve öğretmenleri ile yurttaşlar katıldı.

LTB Park Bahçeler Şubesi ekipleri ve ekipmanları yardımı ile toprakla buluşturulan fidanlara dikim sonrası can suyu verilirken, fidanların bakımının en iyi şekilde yapılabilmesi adına alana damlama sulama sistemi de kuruldu.