UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, BRT’de 14. Saat programına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Yeşilırmak, Meclis’te Ceza Yasası’nda yapılmak istenen değişikliklerin daha kapsamlı şekilde değerlendirmesi adına kurulacak ve çoğunluğunu hükümetin oluşturacağı Ad-Hoc Komite’de Başbakanlığın ve CTP’nin yaptığı çalışmalarla çerçevenin belirleneceğini söyledi.

“AD-HOC KOMİTEDEN BEKLENTİM YÜKSEK DEĞİL”

UBP milletvekili Yeşilırmak, “Ben Ad-Hoc Komitede çalışmaların çok kısa sürede tamamlanacağını düşünmüyorum. Yerel Yönetimlerle ilgili Ad-Hoc Komitenin daha önce başkanlığını yaptım. Depremle ilgili Ad-Hoc komitede de görev aldım. Her iki komitede de süreç battoz oldu. Yine biz Ad-Hoc Komitede belediyelerle reformu noktasında bir rapor çıkarabildik. Orada yasa yoktu bir rapor hazırlanmasında bir sonuca ulaşabildik. Ama Depremle ilgili oluşturulan komitede CTP bazı gerekçeler ortaya koyarak komiteden çekildiydi” dedi.

“CUMHURBAŞKANINA HAKARET ETMEYİ, DEVLETİ AŞAĞILAMAYI VEYA KÜÇÜK DÜŞÜRECEK YAYINLARIN YAPILMASINI SERBEST BIRAKAMAYIZ”

Ad-Hoc Komitede CTP’nin Ceza Yasası ile ilgili isteklerini ortaya koyarken, hükümetin de yasaya yönelik beklentilerini ortaya koyacağını kaydeden Yeşilırmak, “Komiteden benim beklentim çok yüksek değildir. Özellikle Ceza Yasasının içerisinde Cumhurbaşkanına hakaret etmeyi ortadan kaldırıyor. CTP’nin müfsit yayınlarla ilgili önerisinin içerisinde örneğin 4 madde var. CTP, Cumhurbaşkanına hakaret etmeyi ve devleti aşağılamayı ve küçük düşürmeyi kaldırmak istiyor. Biz buna karşıyız. Cumhurbaşkanına hakaret etmeyi, devleti aşağılamayı veya küçük düşürecek yayınların yapılmasını serbest bırakamayız. UBP olarak müfsit yayınlarla ilgili geri adım atmayacağız” dedi.

“BENİM, MİLLİ EĞİTİM BAKANINDAN TALEBİM OLMADI”

Emrah Yeşilırmak, son günlerde eşi ile ilgili çıkan haberlere de yanıt verdi.

Yeşilırmak, “Eşim konusunda çok çirkin haber yapıldı.Haberin içeriği ve niteliği çok yanlıştır. Siyasetçi eleştiriye alışkındır, açık da olmalıdır. Ama eşim noktasında üzüldüğüm konu şu. Sonuç itibarıyla İlköğretim Dairesinde yasal olarak hiçbir engel yok. Yaklaşık 230 kadar geçici öğretmen alındı. Eşim de bölümünü bitirdi. Pedagojik enformasyonunu da aldı. Çıkan haberlerde pedagojik enformasyonu olmadığı söylenir.” dedi.

Yeşilırmak, Milli Eğitim Bakanından eşini öğretmen olarak alması konusunda bir talebi olmadığını da dile getirdi.

Emrah Yeşilırmak, “Benim, sayın bakandan eşimi öğretmen olarak alın diye bir talebim olmadı” dedi.

Yeşilırmak, “Nazım bey ile parti içi çekişmemiş zaman zaman olabilir, olmuştur da. Tüm bölgelerde bunlar olmuştur. Çıkan haberde Nazım bey ile kanlı bıçaklı olduğumuz,bize yaransın diye böyle birşey yapıldığı. Ne Nazım beyin ne de benim böyle birşeye ihtiyacımız yoktur. Dolayısıyla haber çirkin. “Düğün hediyesi” yapılmış falan filan altındaki yorumlar çok çirkin” dedi.

Kaynak: BRT