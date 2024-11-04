Polisin yangınla ilgili açıklaması şöyle:

04.11.2024 tarihinde, saat 06.50 sıralarında, Yeşilyurt’ta, köyün güney kısmında bulunan bir işçi yatı evinde, muhtemelen uzatma kablosu ile elektriğe bağlı olan faal durumdaki çamaşır makinesinin kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu bir adet çamaşır makinesi, bir adet buz dolabı, dört adet yatak ve şilte, bir adet elbise dolabı, mutfak bankoları, üç adet ahşap kapı, 25 adet mertek ve muhtelif mutfak eşyaları yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.