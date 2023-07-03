Depremin vurduğu Hatay'ın Payas ilçesinde vatandaşlar, yaşamlarını çadırlarda ve konteynerlerde sürdürmeye devam ediyor. Depremzede vatandaşları en çok zorlayan ise doğadaki haşereler. İlçenin Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan bir depremzede ailenin çadırına giren yılanı, bölge halkı tarafından 'Yılancı Kemal' olarak bilinen Kemal Başer, elleriyle yakalayarak doğaya bıraktı.

"AYRILIK VAKTİ GELDİ"

Başer’in yılanı doğaya bırakırken, “Ayrılık vakti geldi, insanlardan uzak dur” diyerek tembih etmesi gülümsetti.

"ZEHİRSİZDİR"

Yılanın yavru ve zehirsiz olduğunu dile getiren Kemal Başer, "Hazer yılanı yavrusu, Bozyörük zehirsizdir. Depremzede tedirgin olduğu için çadırı boşalttık yılanı burada yakaladık. Uzak bir yerde doğaya geri salacağız" dedi.

Kaynak: İHA