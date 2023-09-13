GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL HABER

Yıldırım, KKTC'nin egemenliğine dikkat çekerken, 11 aydır görevde bulunan Büyükelçi Metin Feyzioğlu'ndan övgüyle bahsetti.

Zaman zaman siyasi kulislerde Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun 'görevden alınacağına dair' dedikodu niteliğindeki iddiaları es geçmeyen Yıldırım, en üst perdeden büyükelçi Feyzioğlu'nun görevine devam edeceği mesajını şu sözlerle verdi:

"Büyükelçimizin bir senesi dolmak üzere, burada büyük bir özveri ile büyük bir gayretle çalışıyor; Metin Feyzioğlu. Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımızın rakibi, kazanırsam ilk görevden alacağım ismini vererek büyükelçimizi söyledi. Bu da ne kadar isabetli işler yaptığını bir kez daha ispat etmiş oluyor. Ben de kendisini tebrik ediyorum ve daha güzel hizmetleri inşallah Türkiye için KKTC için yapmaya devam edecek"

"Bunu herkes aklına koysun..."

Konuşmasında KKTC'nin egemenliğinin önemine de vurgu yapan Yıldırım, KKTC'nin tanınma yönünde önemli bir mesafe kaydedeceğini belirterek, "Bunu herkes aklına koysun; adada federasyon çatısı altında tek devlet olması artık tarihe gömülmüştür, böyle bir şey mümkün değildir, adanın geleceği eşit egemenlikli iki devletin var olduğunun bütün dünyaca kabulünden geçiyor" diye konuştu.

"Buradan bir dönüş söz konusu değildir" diyen Yıldırım, Rumların emelinde bir değişiklik olmadığını belirterek, "İstedikleri Türkiye Cumhuriyetinin garantisi ortadan kalksın ve Türkiye KKTC'nin eşit egemenliği söz konusu olmasın. Yok etme politikası izliyorlar. Bu oyuna gelmeyeceğiz" diye konuştu.