Sanatçı Yıldız Tilbe önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Daha önce saldıran köpek gruplarının halk tarafından zehirlenmesi gerektiğini savunan ve sosyal medya hesabından bu yönde paylaşımlarda bulunduğu için hakkında soruşturma açılan Tilbe, Van'da 10 yaşındaki bir çocuğa saldıran ve ölümüne sebep olan başıboş köpek olayının ardından, "Köpek terörü işte" diyerek tepki göstermişti.

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre bu açıklaması yüzünden sosyal medyada tepki alan şarkıcı basın mensuplarının "Köpekler hakkındaki açıklamalarınız çok tepki gördü. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt verdi: "İnsan hayatı doğadaki bütün canlıların hayatından daha önemlidir. Böyle savunuyorum. İnsan olmasaydı, apartmanlarda oturmazdık. Yapılmış yollarda yürümezdik. Dünyayı insan inşa eder ve insan güzelleştirir. İnsanın güzelleştirdiği yerde her şey güzel güzel yaşar. Ama insanının kötüleştirdiği yerde insan kendisi de dahil hiçbir yaşam hakkı ve şansı yoktur. Böyle olmasın. İnsanlığı savunuyorum. İnsanlık her şeye sahip çıkar. Başkasının ne düşündüğü de umrumda değil."