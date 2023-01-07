En fazla yağış ise metrekareye 18 kg ile Dipkarpaz’da kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nin bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatteki yağışların yörelere göre dağılımıyla ilgili açıklamasına göre Dipkarpaz’ı 5 kg ile Kalkanlı, 4 kg ile Zümrütköy ve Yeşilırmak, 3 kg ile Doğancı ve 2 kg ile de Türkeli ve Taşpınar izledi.

Akdeniz, Kaleburnu, Lefkoşa, Gemikonağı, Selvilitepe, Zaferburnu, Kozanköy, Yakın Doğu Üniversitesi’nde ise metrekareye 1 kg yağış düştü.

Meteoroloji Dairesi dünkü haftalık tahmin raporunda gelecek hafta çarşamba gününden itibaren cuma gününe kadar 3 gün yağmur beklendiğini duyurmuştu.

