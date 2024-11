Polis Genel Müdürlüğü, “25 Aralık Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” öncesinde kadına şiddet rakamlarını paylaştı.

“Polis, kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadele etmeye devam ediyor.” başlığıyla yayımlanan rakamlarda, 1 Ocak - 20 Kasım 2024 tarihleri arasındaki sürede, kadına yönelik şiddet konularında Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubeleri’ne yapılan başvuru ve şikayetleri açıkladı.

Açıklamaya göre, polise, 425’i fiziksel şiddet, 306’sı sözlü şiddet, 13’ü cinsel şiddet ve 169’u diğer konular olmak üzere toplam 913 şikayet ve başvuru yapıldı.

Polis Genel Müdürlüğü olarak kadına yönelik şiddete karşı sürdürdükleri mücadelenin sıfır tolerans ilkesiyle aynı hassasiyetle devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, “Polise yansıyan şikayetlerin mevcut yasa ve tüzükler çerçevesinde soruşturularak gerekli yasal işlemin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın.” denildi.

25 KASIM ‘KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ’

Açıklama şöyle devam etti:

“25 Kasım, kadına yönelik şiddete karşı dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 1999 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı ile ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ olarak ilan edilmiştir. Polis Genel Müdürlüğü olarak yılda sadece bir gün değil yılın her günü, başta kadına yönelik şiddet olmak üzere her alanda meydana gelen şiddet konusunda sıfır tolerans ilkesi ile hareket etmekteyiz. Kadına yönelik şiddet suçlarına daha hızlı müdahale etmek, halkımıza kaliteli ve etkili hizmet sağlayabilmek maksadıyla, 2018 yılında sadece Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde hayata geçirilen ‘Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’, 2021 yılında Polis Genel Müdürlüğü ile tüm İlçe Polis Müdürlükleri’nde de faaliyete geçirilerek ülke geneline yayılmıştır. Kadına yönelik şiddet konusunda gelecek şikayet ve başvuruları anında değerlendirerek müdahale etmek maksadıyla, her zaman olduğu ‘155 Polis İmdat’ hattı ve Lefkoşa’da 0548 811 31 83, Gazimağusa’da 0548 811 41 83, Girne’de 0548 811 51 83, Güzelyurt’ta 0548 811 61 83 ve İskele’de 0548 811 71 83 çağrı numaralı hatlarımız ile 7/24 halkımızın hizmetinde olduğumuzu hatırlatırız. Kadına yönelik şiddet konularında, Polis Genel Müdürlüğü’ne 2024 yılı içerisinde yapılan tüm şikayet ve başvurular anında değerlendirilerek hassasiyetle soruşturulmuş ve her zaman olduğu gibi gerekli yasal işlemler süratle yapılmıştır."